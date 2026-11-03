Por buscar a Los Zumbis con sus nietos, un abuelito herediano terminó ganándose una NAVI de Honda

En una familia de Santa Rosa, de Santo Domingo de Heredia, hubo búsquedas de personajes, mapas, pósteres, periódicos y muchas tardes de entretenimiento. Lo que nadie sospechó era que tanta diversión terminaría convirtiéndose en una motocicleta nueva de paquete.

Así fue que Jorge Arturo Zamora Solano, de 73 años, se convirtió en el feliz ganador de una Honda Navi cero kilómetros, gracias al concurso de La Teja con la querida Familia Zumbi.

Pero don Jorge no consiguió eso solo. En esta aventura se unió a dos de sus nietos, Andrei, de 21 años, y Mariángel, de 10 años, quienes se encargaron de compartir con él la emoción de buscar a la familia más alegre y colorida que existe: Los Zumbis.

Qué contentera tenía don Jorge cuando le entregamos la Navi de Honda completamente nueva. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Fue en familia, con los nietos comenzamos las búsquedas y todo. Nos sentábamos en las tardes y muchas veces hasta dejaban de hacer la tarea por los Zumbis. Es algo muy bueno, porque uno, ya viejo, se distrae con eso”, contó entre risas.

LEA MÁS: Primozumbi: el nuevo personaje de Los Zumbis nació entre Costa Rica, los videojuegos y los recuerdos familiares

La experiencia también permitió que distintas generaciones compartieran una actividad lejos de las pantallas de los celulares.

“Eso es lo mejor, porque ahorita la juventud solo está con el celular. En cambio, con los zumbimapas, uno siempre tiene algo por hacer. No es solo entretenerse, es como que lo espabila a uno. Pasábamos un tamaño rato buscando y, si no aparecía uno, volvíamos a buscar al otro día”, recordó.

Unos viejos conocidos

Para Jorge, los Zumbis no eran personajes desconocidos. Los recuerda desde 1995, cuando aparecieron por primera vez, por lo que su regreso a las páginas de La Teja fue una oportunidad para revivir aquellos buenos momentos con esta familia, creada por el colombiano Fernando de Narváez.

Don Jorge firma para que la NAVI sea toda suya mientras Daniela de Honda se alegra del premio que entregaron. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Yo les volvía a meter a mis nietos ese entusiasmo que a mí me gustó mucho. Mariángel no los conocía del todo, pero le gustaron. Andrei sí se medio recordaba. Fue muy entretenido para los tres”, comentó.

Jorge Zamora Solano se ganó una Honda NAVI con Los Zumbis

La familia aprovechaba los días de publicación para comprar La Teja y continuar con la búsqueda. En algunas ocasiones también se sumaba la hija de don Jorge, quien tiene 43 años.

El ganador de la moto es un lector de periódicos de toda la vida. Primero conoció Al Día y después se convirtió en fiel seguidor de La Teja, por lo que participar en nuestras promociones tampoco era algo nuevo para él.

De hecho, ya había ganado algunos premios en otras oportunidades, aunque esta vez la recompensa fue mucho mayor.

La familia Zumbi le dejó una moto nueva a una familia de Heredia. (Cortesía/Cortesía)

La moto tendrá nueva conductora

La motocicleta tendrá una dueña muy especial: la hija de don Jorge, Candy, de 44 años, quien trabaja desde su casa en un emprendimiento de manualidades y usará la Honda Navi para entregar los pedidos que recibe a diario.

LEA MÁS: El creador y papá de Los Zumbis hace de su puño y letra los históricos y coleccionables póster que publicaremos durante siete jueves seguidos

“En este momento mi hija es la que la va a disfrutar, porque ella trabaja y necesita movilizarse. Yo ya a estas edades le tengo un poquito de miedo a la motocicleta, pero sí la voy a disfrutar con la familia. Es una herramienta que nos va a ayudar mucho”, explicó.

Don Jorge está casado con doña Dinora Gómez, de 72 años. Tiene cuatro hijos y cinco nietos. Es pensionado desde hace doce años, aunque no duró mucho tiempo sin trabajar, ya que después de tres meses de descanso regresó a la fontanería, oficio al que dedicó cerca de cuatro décadas.

Motivo para celebrar

“Es una satisfacción muy grande, no solo para mí, sino para toda mi familia. Cuando lleguemos a la casa va a ser algo muy bonito”, expresó.

Don Jorge también quiso agradecer al artista colombiano que creó los personajes y les dio vida nuevamente con los mapas y pósteres.

“Es una historia muy bonita. Yo leí cómo comenzó todo, cómo vino a Costa Rica y cómo volvió otra vez. Mis felicitaciones para ese gran artista que inventó Los Zumbis. Gracias a Dios, basado en todo eso, aquí tengo este premio”, dice con tremenda alegría.

Daniela de Honda hasta le dio un lindo regalo adicional a don Jorge tras darle la moto NAVI. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La promoción invitó a los lectores a buscar los cupones y códigos publicados en La Teja y registrarlos para acumular opciones en el sorteo. Cada edición representaba una nueva oportunidad de participar.

Daniela Alvarado, coordinadora de Mercadeo de Honda

En la casa de Jorge, la búsqueda terminó con una gran noticia: una Honda Navi nueva de paquete.

Al final, los Zumbis consiguieron mucho más que entretener a esta familia: reunieron a un abuelo con sus nietos, les regalaron tardes de mucha diversión y hasta les dejaron un premio que ahora podrán disfrutar en familia.

LEA MÁS: Joven chef se ganó una Honda Navi con Los Zumbis y cambiará el bus por su nueva moto

Alegría por alegrar

La familia de Honda está más que feliz porque la Navi se la ganó una familia que la aprovechará al 100%. Daniela Alvarado Carpio, de Honda, nos comenta: “La motocicleta Navi es ideal para lo que la usará la hija de don Jorge para reparto de pedidos, ya que es confortable, ágil y muy económica”.

Don Jorge con su nieta Sharon Sánchez de 24 años y don Juan Gutiérrez, su amigo-hermano. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Al ser una automática le ayudará con una facilidad de manejo sorprendente. Andar en una Navi significa andar cómodo y aprovechando al máximo el rendimiento con una moto compacta y de máxima maniobrabilidad”.