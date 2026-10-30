¿Por qué la escaladora Ligia Madrigal está tan feliz en África a casi 6 mil metros de altura?

Muchos nos subimos a una silla y ya nos da vértigo, pero en el caso de la escaladora costarricense Ligia Madrigal, la altura es parte de su alegría.

La tica festeja que logró conquistar la cuarta de las conocidas como las “Siete Cumbres”; o sea, los siete picos más altos del planeta.

“La montañista costarricense Ligia Madrigal alcanzó este viernes 30 de octubre la cima del Kilimanjaro, en Tanzania, África, y sumó así su cuarta conquista en el desafío internacional de las Siete Cumbres, que consiste en escalar la montaña más alta de cada continente.

Ligia Madrigal, la primera mujer costarricense en conquistar el Everest alcanzó la cima más alta de África, a 5.895 metros sobre el nivel del mar, el Kilimanjaro. (Cortesía/Cortesía)

“Madrigal, quien se convirtió en la primera mujer costarricense en alcanzar el Everest, logró este nuevo objetivo tras enfrentar condiciones climáticas adversas, entre ellas la lluvia helada y las fuertes nevadas durante el ascenso”, confirman desde el equipo de trabajo de la escaladora.

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Hasta nieve en África

Esta atleta de altísimo rendimiento confirmó que la conquista del Kilimanjaro “estuvo marcada por cambios bruscos en el clima”. Durante la cuarta jornada de ascenso, comenzó a caminar bajo un sol radiante, pero las condiciones cambiaron a medida que ganaba altitud hasta que enfrentó lluvia y una fuerte nevada.

“Fue tal la nevada que realmente me hizo pensar: ¿de verdad estoy en África?”, compartió Madrigal en sus redes sociales.

La montañista también describió la experiencia como “una prueba de fortaleza y determinación” y agradeció los mensajes de apoyo recibidos durante la expedición, así como el respaldo de su familia y de las personas que han acompañado su proyecto deportivo.

La montañista enfrentó lluvia helada y fuertes nevadas durante una expedición que puso a prueba su resistencia física y mental. (Cortesía/Cortesía)

El ascenso al Kilimanjaro fue un cambio en sus planes originales. Inicialmente, Madrigal tenía previsto viajar este mes a Indonesia para escalar el Carstensz Pyramid, pero los incendios registrados en la isla de Nueva Guinea provocaron la cancelación de las expediciones hasta febrero de 2027.

Ante esta situación, la deportista y su equipo reorganizaron los preparativos y adelantaron el ascenso al Kilimanjaro, que originalmente estaba programado para finales de 2027.

Van 4 de 7

Con la conquista del Kilimanjaro, Madrigal suma cuatro de las siete cumbres: el Everest, en Asia; el Aconcagua, en América del Sur; el Elbrus, en Europa; y el Kilimanjaro, en África.

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Ahora le quedan pendientes tres montañas: Carstensz Pyramid, en Oceanía; Denali, en América del Norte; y Mount Vinson, en la Antártida.

Con la conquista del Kilimanjaro, Madrigal suma cuatro de las siete cumbres: Everest, en Asia; Aconcagua, en América del Sur; Elbrus, en Europa; y Kilimanjaro, en África. (Cortesía/Cortesía)

Madrigal sigue con su objetivo de completar las Siete Cumbres entre 2027 y 2028. De conseguirlo, podría convertirse en la primera mujer centroamericana en superar este desafío.

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Madrigal continúa buscando patrocinadores para financiar las expediciones pendientes. Las empresas interesadas pueden comunicarse con Federico Escalante, su mánager, al 8860-2020.