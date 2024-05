¿Por qué si Ada Acuña criticó que diputado revelara el celular de Pilar Cisneros, ella hizo lo mismo?

La diputada oficialista Ada Acuña criticó fuertemente la acción del diputado liberacionista Geison Valverde de revelar el número de celular personal de su compañera Pilar Cisneros en el plenario legislativo.

Ada Acuña dice que el número que ella reveló de Valverde es el que le da la Asamblea.

Pese a que mucha gente se pronunció en contra de la acción, argumentando que era una falta de respeto el revelar un dato tan personal, incluso el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que era una bajeza, horas después la legisladora Acuña hizo lo mismo, ya que reveló en el plenario el número de Valverde.

Este jueves La Teja le consultó a Ada por qué si ella misma condenó la imprudencia del liberacionista, tomó la decisión de hacer lo mismo.

“Claro que lo que hizo el diputado Geison fue una bajeza porque divulgó el teléfono privado de doña Pilar. Como representantes de Limón indiqué tanto mi teléfono como el del señor diputado, pero los números que son para servicio público, es decir, los que nos asigna la Asamblea para trabajar y se pagan con recursos públicos. Esa es la gran diferencia”, expresó la legisladora.

Geison Valverde llamó al OIJ para decir que recibió amenazas de muerte luego de revelar el número de Cisneros.

El pleito por el tema de los celulares arrancó el martes cuando Valverde reveló el número de Cisneros y continuó el miércoles que fue cuando Ada relevó el del legislador.

Cisneros no ocultó la molestia que le causó la acción de Geison.

“El número que dio es personal, yo no tengo teléfono de la Asamblea; es el número que he tenido siempre, desde que salieron los celulares. Me parece una falta de respeto y una afrenta a mi derecho a la intimidad, pero lo hecho, hecho está y no pienso cambiar el número”, dijo la legisladora.

Pleito no ayuda en nada

Pero estos pleitos que se arman en la Asamblea Legislativa no ayudan en nada a mejorar la situación del país, y menos aún la deteriorada imagen que ya de por sí tienen los diputados.

El politólogo Sergio Araya asegura que los legisladores deberían tener más cuidado con este tipo de temas porque ellos mismos se disparan en el pie.

“Ese tipo de intercambios, de acciones, de divulgación de información que podría catalogarse de confidencial, incluso privada, como son los números de celulares personales, nada contribuyen a mejorar la imagen negativa que gran parte de la ciudadanía tiene sobre la Asamblea Legislativa.

“Se esperaría que los debates y las discusiones sean intensas, profundas, fuertes, pero en torno a los temas, a posiciones doctrinarias en torno a proyectos de ley, ejerciendo de manera rigurosa el control político, pero este tipo de acciones, incluso descalificaciones que se han dado en esta y en otras Asambleas, son parte de esos elementos de la convivencia humana que muestran signos de deterioro, de debilidad y que en este caso específico impactan negativamente la opinión de la gente sobre el Congreso”, explicó el politólogo.