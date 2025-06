Preguntamos a papás por la educación de sus hijos y los retrasos que nos contaron asustan mucho

La educación en Costa Rica va de mal en peor. Y no lo decimos nosotros, así quedó demostrado en los resultados de las últimas evaluaciones del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, mejor conocidas como pruebas Pisa.

Las pruebas Pisa desnudaron el estado crítico en el que se encuentra la educación pública del país.

Las pruebas Pisa son un estudio, aplicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evalúa la calidad de la educación de un país en base al rendimientos de los estudiantes en tres áreas: matemáticas, ciencia y lectura.

La idea es ver si los estudiantes son capaces de aplicar lo que han aprendido en el colegio a la vida diaria.

Estas pruebas se realizan cada tres años y, desde el 2009, Costa Rica ha participado en todas y cada una de las ediciones. La mala noticia, es que vamos de mal en peor.

Para que se haga una idea, en lectura, para el 2009 obtuvimos una nota de 443, en 2012 bajó a 441, para el 2015 llegó a 427, en 2018 decayó a 426 y, en 2022, se estancó en 415.

Lo mismo sucedió con Matemática. En 2009 tuvimos una nota de 409, en 2012 bajó a 407, en 2015 llegó a 400, en 2018 repuntó un poco subiendo a 402 y, en 2022, cayó estrepitosamente a 385.

En Ciencias la cosa no está mejor.

En 2009 fue de 430, en 2012 cayó a 429, en 2015 bajó a 420, en 2018 quedó en 416 y en 2022 volvió a bajar, esta vez, a 411.

Con estos promedios, Costa Rica se ubicó en el puesto 57 entre 81 países participantes.

En La Teja conversamos con varios papás para conocer qué opinan de esto y todos acordaron que la cosa está fea y no les gusta lo que se asoma en el futuro.

Preocupación

Una mamá que pegó el grito al cielo fue Glenda Calderón, quien se puso la mano en el corazón y admitió que su hijo no está preparado para hacerle frente a la universidad.

“Le voy a ser sincera, ahorita le puedo decir que mi hijo no está preparado para ese tipo de pruebas. Y, justamente, la problemática viene de que no han llevado la formación académica adecuada”, explicó.

“Por eso no van a tener, lo que en teoría, el MEP establece como criterio de lo que deben de saber. Esto viene de hace tiempo, la educación a nivel nacional, para mí, ha venido en decadencia con respecto a la formación de los estudiantes”.

Por su parte, doña Gabriela Fernández está preocupadísima, ya que ha visto que los estudiantes no dominan ni lo más básico.

“Yo no sé si será que en los contenidos que ellos tienen que ver, por ejemplo, ya no ven ortografía porque los chiquitos no saben escribir”, criticó.

“Antes se hacían dictados, los profesores ayudaban a corregir, si a un niño le costaba, hacían centros para ayudarles, eso ya no se ve.

“También debería haber un cambio en los temarios. Ya están muy viejos y a los chiquitos les gusta tocar y explorar. En cambio, están ahí desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sentados en un aula”, agregó.

“Deberían hacer las clases diferentes, para que ellos tocando y experimentando aprendan más”.

El rezago en la educación es un tema que tiene preocupados a papás y estudiantes por igual. (Cortesía)

Luisa, quien prefirió no decir su nombre real ya que es docente y no quiere represalías, aseguró que esta situación tiene cola.

“Hace muchos años que la educación de Costa Rica bajó”, admitió. “Pero siento que va mucho de la mano con el profesor y su disposición de dar la materia.

“Así como hay profesores que se preocupan y motivan, hay otros que solo se sientan a hablar y hablar”, aseguró la educadora.

Sumado a eso, concordó que la educación debería ir más allá de solo números y letras, debería estar enfocada en dejar enseñanzas para la vida.

“No sé qué hacen enseñándoles cosas de hace 200 años que, al final, no sirven para nada. Me encantó cuando se introdujo el tema de la educación financiera, de la educación sexual, pero ya no lo dan”, lamentó.

Más de lo que aparenta

Según nos explicó Sandro Zolezzi, investigador Asociado de LEAD University, los resultados de las pruebas Pisa no se pueden ver con una sola lupa.

“El Ministerio de Educación ha dicho que esta prueba no es significativa, pero lo es, porque refleja que la calidad de la educación no mejora.

“Entonces, esa es la primera explicación. No basta con gastar 7% del PIB, el 5% o lo que sea, si no tenemos una educación de calidad”.

Las pruebas de ingreso a las universidades públicas preocupan, ya que los estudiantes no tienen el nivel para hacerles frente. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por ejemplo, en la aulas se acostumbra a los estudiantes a usar herramientas como calculadoras y si bien en las pruebas Pisa pueden usarlas, las preguntas están hechas de forma tal para que tengan que usar el pensamiento crítico, algo que no se incentiva en las aulas.

Además, a su parecer, una buena educación viene de la mano con buenos profesores.

“Tenemos que evaluar a los profesores. Un estudio del 2014 muestra que solo el 14% de los profesores hablan inglés, ¿cómo van a enseñar a hablar inglés, si ellos no saben?“, criticó.

Buscamos respuestas en el Minsterio de Eduación pero no obtuvimos respuesta. (Jose Cordero/José Cordero)

“Tenemos un problema de formación, tanto de profesores como de estudiantes y, uno pensaría que esto se resuelve con más dinero, pero somos de los países que más gastan en educación.

“Tenemos que aprender a gastar mejor y evaluar lo que estamos haciendo, sino hay evaluación del desempeño, no vamos a llegar a ningún lado.

“Así que no, no es un problema del estudiante”, concluyó.

En La Teja tramitamos una serie de consultas con el departamento de prensa del MEP, específicamente cuáles medidas correctivas se han realizado desde la entrega de estos resultados, si se han hecho cambios curriculares y, en general, cómo explican estos resultados.

Al cierre de esta nota, si bien se confirmó que las preguntas fueron tramitadas, las respuestas no se obtuvieron.