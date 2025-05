(Video) Anna Katharina Müller, exministra del MEP, admite que “no le dio la gana” presentar la Ruta de la Educación

Anna Katharina Müller, exministra de Educación, admitió, sin pena alguna, entre aplausos y saludos, que “no le dio la gana publicar la Ruta de la Educación”.

Foto: Sergio Salazar.

Müller, así como la exminstra de la Presidencia, Laura Fernández, formaron parte del grupo de seguidores que se congregaron frente a la Asamblea Legislativa, el pasado lunes 5 de mayo, para respaldar al presidente Rodrigo Chaves durante su presentación del informe de labores.

En un punto dado de la celebración, Müller y Fernández se subieron a una tarima para dar un pequeño discuros y fue ahí donde hizo la revelación, según quedó constatado en un video que se ha hecho viral en redes.

“Me siento muy orgullosa de haber escuchado todos los logros que dejamos en el Ministerio de Educación. Porque don Rodrigo Arias no sabe, pero la ruta sí existe, solo no me dio la gana publicarla, para que ellos la despedacen”, dijo a todo galillo.

A continuación puede ver el momento:

No se tiene claro si eso fue lo que generó el comentario, pero, poco antes de la revelación de Müller, Rodrigo Arias dio un discurso en el que aseguró que La Ruta de la Educación “nunca existió, más que en la mente de la entonces ministra”.

Deuda

Desde su llega al ministerio, Müller prometió sudar la gota gorda para tener lista esta Ruta, que vendría a reformar la educación en el país.

Foto: Alonso Tenorio

Desde su anuncio, en febrero del 2023, la exjerarca, a lo largo de varios meses, aseguró que la Ruta estaba más viva que nunca, pero que era un proceso que llevaría tiempo.

Incluso, llegó a asegurar que el documento ya lo habían visto varias personas, pero que no lo harían público hasta que fuera el momento correcto.

No obstante, el tiempo se les fue y Müller salió del MEP a inicios de este 2025, sin presentar ni siquiera un párrafo de ese texto.

Ahora, su sucesor, Leonardo Sánchez, no ha mencionado ni por error la Ruta de la Educación y, por el contrario, asegura que ese proyecto era de Müller y que él tiene algo diferente planeado para el futuro.