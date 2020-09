“El cambio ha sido radical, de 180 grados. Tuvimos que cerrar los comedores. En los nueve años que tenemos de trabajo hemos dado ayuda social, consiguiendo ropa, zapatos, etc. Pero ahora (por la pandemia) nos hemos dispuesto a repartir comida cruda a las familias para que no pasen hambre. ¿Cuántos mensajes recibimos a diario? Son incontables, tenemos un teléfono exclusivo para recibir las solicitudes de ayuda y se satura al punto que el teléfono nos manda a decir ya no caben más mensajes”, aseguró Verónica Peña, presidenta la asociación.