Presidente del SEC presenta querella contra Rodrigo Chaves por difamación

Gilberth Diaz, presidente del SEC, ha acusado a Rodrigo Chaves de calumnias y difamación, esto después de que el ex mandatario revelara datos salariales que Diaz no considera correctos. (JORGE CASTILLO)

El presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz, presentó este miércoles una querella de difamación en contra del actual ministro de Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, esto después de que Chaves brindara declaraciones con respecto al salario de Díaz e ingresos recibidos a través del SEC.

La acción legal surge tras las declaraciones emitidas por Chaves el pasado 5 de agosto, en las que afirmó que Díaz percibía un salario superior a los ¢11 millones mensuales, de los cuales ¢4 millones provenían directamente del SEC. Asimismo, afirmó que dicha institución recibía otros ¢4 millones mensuales gracias a los aportes de los docentes afiliados.

“Ahí nada más Gilbertito, el dictador eterno, el Albino Vargas del SEC, solo ahí se gana ¢4 millones de colones al mes, gana igual que un diputado, más que un diputado y que un ministro de la República, por andar haciendo rodeos como actividades sindicales”, afirmó el exmandatario de la República.

La respuesta de Díaz

Tras estas declaraciones, Díaz presentó este miércoles 19 de agosto una denuncia contra Chaves por difamación y calumnias. El dirigente negó rotundamente actuar en representación del SEC para beneficio propio o recibir un salario de ¢11 millones, y presentó una constancia salarial que refleja su ingreso real (bruto de ¢4.090.852 y líquido de ¢2.260.416,34).

Pese a confirmar que su sueldo mensual ronda los ¢4 millones, Díaz aclaró que la querella no surge por dicha cifra, sino por las acusaciones de Chaves que vinculan ese ingreso con los ¢11 millones mencionados y que señalan al sindicato de utilizar sus actividades para generar más ingresos.

A través de esta querella Diaz también afirma que las acusaciones de Chaves dañan su reputación y lo vinculan con posibles actos delictivos, además de afectar su imagen ante las personas relacionadas al sindicato y el público general.

“Es falso que mi persona reciba 11,5 millones de colones de salario mensual; es falso que el sindicato reciba mensualmente cuatro millones de dólares. Ante esto estamos presentando esta querella. Además, ¿por qué le preocupa al señor ministro? Porque quiere inmiscuirse en las elecciones internas del SEC. ¿Será que quiere tomar el SEC a través de otra tendencia que está compitiendo en esto? El SEC es una organización totalmente autónoma que pertenece solamente a sus afiliados.” afirmó Diaz ante los medios.

La respuesta del SEC

En relación a esta querella el SEC también afirmó que no solicita una indemnización por daños, sino mas bien una disculpa pública por parte de Chaves en una futura conferencia de prensa de Casa Presidencial, retractarse con respecto a los montos mencionados y afirmar que no tiene pruebas con respecto a las acusaciones que indican actos irregulares por parte de Díaz.

De no recibir una disculpa o eventuales declaraciones de Chaves al respecto, se ha solicitado que la Sala Tercera tome las medidas necesarias en el caso, imponiendo las penas correspondientes, además de remitir diligencias a la Asamblea Legislativa para continuar estudiando la petición de levantamiento de inmunidad al expresidente de la República.

La Teja intentó contactar al SEC para obtener más detalles sobre esta situación, sin embargo no se ha recibido respuesta al momento de escribir esta nota.

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