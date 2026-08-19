Diputado propone enorme cambio a la hora de inscribir el nombre de los hijos

El diputado Antonio Trejos Mazariegos, del partido Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que tiene como fin cambiar la forma en la que se inscribe el nombre de los hijos cuando nacen.

En el expediente 25.714 se detalla la propuesta que tiene como fin garantizar que tanto el padre como la madre puedan decidir, en completa igualdad, el orden de los apellidos a la hora de inscribir a sus hijos menores de edad.

Proyecto de ley pretende permitir a los papás elegir cuál apellido iría de primero en el nombre de los hijos. (Ilustración generada con IA)

Tapando un hueco legal en favor de la igualdad

Para entender bien este tema, hay que recordar que hace poco la Sala Constitucional emitió una sentencia. En ese fallo, los magistrados dijeron que imponer automáticamente el apellido paterno era inconstitucional y de raíz patriarcal.

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Sin embargo, ese beneficio quedó solo para las personas mayores de edad y dejó un vacío legal inmenso para los chiquitos.

De hecho, recientemente una familia tuvo que acudir a la misma Sala Constitucional para pelear el derecho de inscribir a su hijo menor con el apellido de la mamá de primero. Esto demuestra lo urgente que es tener una ley clara y evitarle a la gente estos enredos judiciales.

La iniciativa fue propuesta por el diputado Antonio Trejos del Frente Amplio. (Asamblea Legislativa)

Reconocer a las mamás

El diputado Trejos aprovechó el marco de la celebración del Día de la Madre, que acaba de pasar, para presentar esta propuesta.

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Él fue muy claro en su mensaje y aseguró que celebrar a las mamás es también reconocerlas en igualdad de condiciones.

“El nombre es parte de nuestra identidad y ninguna familia debería tener que acudir a los tribunales para ejercer este derecho”, afirmó el legislador sobre esta situación.

Antonio Trejos propuso un proyecto de ley para elegir el orden de los apellidos de los niños

Además de todo este tema de igualdad, la propuesta tiene un lado cultural muy bonito, ya que busca respetar las tradiciones de nuestros pueblos indígenas, como los bribris y cabécares, quienes se organizan y heredan su pertenencia por la línea materna.

Esta iniciativa retoma el esfuerzo de un proyecto anterior que había sido apoyado por todos, pero que lamentablemente se archivó porque se le venció el tiempo de trámite en el Congreso.