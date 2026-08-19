(Videos) Diputado José Miguel Villalobos toma radical decisión tras fuerte mensaje de presidenta Laura Fernández

En los últimos días, el ambiente en la Asamblea Legislativa ha estado complicado y se han visto discrepancias en la fracción del Partido Pueblo Soberano, en las que el protagonista ha sido el diputado oficialista José Miguel Villalobos.

Al legislador oficialista le han llovido muchas críticas desde que trascendió que no estuvo presente en el Congreso el día que la presidenta Laura Fernández llegó a presentar un paquete de proyectos de ley en materia de seguridad. Villalobos estaba en ese momento en los tribunales de justicia como defensor de un sospechoso de narcotráfico.

José Miguel Villalobos dice que se suspenderá voluntariamente del Colegio de Abogados. (Asamblea Legislativa)

El diputado es también conocido por ser el abogado del expresidente Rodrigo Chaves, lo que le ha puesto todos los reflectores encima.

La situación se complicó el miércoles pasado cuando la misma presidenta Laura Fernández dijo en conferencia de prensa que los diputados deben trabajar a “tiempo completo”. Ella dejó claro que no la ven vendiendo servicios los fines de semana y Villalobos entendió la pedrada.

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“Me suspendo voluntariamente”: La sorpresiva movida

Ante las palabras de la mandataria, el partido Frente Amplio no perdió el tiempo y metió el acelerador con una moción para apurar una modificación a una ley.

La idea es ponerle candado al asunto y prohibirles a los legisladores ejercer profesiones de forma privada mientras estén cobrando por su cargo público.

Villalobos dice que votó a favor la moción porque la presidenta Laura Fernández fue muy clara en su mensaje. (Presidencia)

¿Y qué creen que pasó en la votación? José Miguel Villalobos votó a favor de la moción y rompió filas con su propia fracción política. Es la segunda vez que se separa de la agrupación en una votación, en menos de una semana.

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Con un tono bastante encendido, el legislador tomó el micrófono, se sacudió y fue muy claro: “La próxima semana me suspendo voluntariamente del Colegio de Abogados. No voy a ejercer la profesión”.

José Miguel explicó que tomó la drástica decisión porque se lo pidió directamente la presidenta de la República y porque él había prometido en campaña que iba a dejar de ejercer mientras fuera diputado.

José Miguel Villalobos rompe filas otra vez en votación en el plenario

“Ya estoy cansado de ser ‘punching ball’”

El legislador estaba molesto y aprovechó para decirles un par de verdades a más de un compañero que lo ha señalado.

“Ya estoy acostumbrado a ser punching ball (saco de boxeo) muchas veces. Estoy cansado de que me estén refiriendo a mí siempre, pero cuando hay que poner la cara, unos no la ponen”, reclamó con notable enojo.

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El abogado no se guardó nada y les exigió congruencia a todos los diputados. Les tiró la bola diciendo que si le van a prohibir trabajar a él, los demás prediquen con el ejemplo.

Les recetó dejar de dar clases, renunciar a las juntas directivas y soltar cualquier otro salario que tuvieran por ahí. “Los quiero ver a todos retirándose de sus colegios profesionales y abandonando sus empresas”, sentenció.

A raíz de la decisión de Villalobos, ahora el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, deberá buscarse otro abogado para que lo represente en las causas que tiene abiertas.

Nogui Acosta justifica votación de oficialistas que contradice voluntad de Laura Fernández

Oficialismo dividido y el debate al rojo vivo

Lo más curioso de este nuevo capítulo es que la propia bancada de Villalobos, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), le dio la espalda a la moción y votó en contra de apurar la reforma, pese a lo dicho por la mandataria Fernández en conferencia.

Nogui Acosta, jefe de los diputados oficialistas, argumentó que los legisladores no tienen un salario fijo como un ministro, sino que ganan dietas por cada sesión a la que asisten.

Acosta defendió que, si quieren prohibirles tener ingresos por fuera, habría que hacer reformas a la Constitución y no hacer las cosas “a medias”. También criticó que estas propuestas se hagan por populismo.

Nogui Acosta justificó su voto en contra pese a lo que dijo la presidenta. (Asamblea Legislativa)

Al otro lado de la acera, el frenteamplista José María Villalta insistió en que el dinero que ganan los diputados es suficiente. Él asegura que no hay forma de llevar otros negocios sin “robarle tiempo” a las obligaciones con el país.

Al final del pleito, la moción para agilizar el trámite no fue aprobada porque 28 legisladores oficialistas votaron en contra, mientras que a favor votaron 23 diputados.