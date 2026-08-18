Ciudadanos se cansaron de esperar que diputados aprueben entrega anticipada del ROP y piden un referéndum

Hay noticias sobre la entrega adelantada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), un tema que a miles de costarricenses les toca directamente el bolsillo y también el corazón.

Un grupo de personas se cansó de esperar que los diputados discutan y voten los proyectos que tienen como fin la entrega adelantada de ese ahorro que hacen los trabajadores durante sus años productivos y tomaron una drástica decisión.

Ciudadanos piden que la entrega anticipada del ROP se defina por medio de un referéndum. (Rocío Sandí Z.)

Estas personas llegaron este martes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con una propuesta histórica para definir de una vez por todas qué va a pasar con ese dinero; están pidiendo un referéndum.

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¿Por qué llegar a un referéndum?

Hagamos memoria para entender por qué se llegó a esto. Al inicio del actual Gobierno de la presidenta Laura Fernández, había mucha esperanza. En campaña, ella misma dijo en un debate: “Estoy a favor de que se les entregue el ROP”.

Sin embargo, en los primeros meses, el Gobierno no convocó ni un solo proyecto sobre el tema. Ahora, el oficialismo y su jefe de fracción, Nogui Acosta, han dicho claramente que no apoyan la entrega anticipada de la plata.

La solicitud fue presentada este martes en el TSE. (Rocío Sandí Z.)

Acosta, incluso, calificó estas propuestas como populistas, advirtiendo que los jóvenes serían los más perjudicados y que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte sufriría. A esto se suma que el Congreso está paralizado, sumergido en las miles de mociones del proyecto de jornadas 4x3, por lo que no se están votando otros proyectos de ley.

Aunque hay iniciativas de exdiputados como Óscar Izquierdo, Ada Acuña y Rocío Alfaro haciendo fila para votarse, y fracciones como Liberación Nacional y el Frente Amplio piden avanzar con ellas, los proyectos simplemente no caminan.

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El clamor de muchos adultos mayores

Detrás del debate político están las historias reales, las de carne y hueso. En las afueras del TSE conversamos con don Carlos Molina, un pensionado vecino de Alajuelita, quien llegó lleno de esperanza.

Carlos Molina pide la entrega total del ROP en un solo tracto. (Rocío Sandí Z.)

“Lo que más me motiva es venir a luchar por lo que es nuestro. Son nuestros ahorros, pero están secuestrados por las operadoras”, dijo don Carlos con firmeza.

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Él es diabético e hipertenso, y relata que esa plata es vital para cubrir dietas especiales y gastos médicos. De hecho, tuvo que gastar el poco dinero que tenía para hacer una reparación urgente en su hogar, quedándose sin fondos.

Don Asdrúbal Reyes es otro de los jubilados que pide la entrega del ROP. Él viajó desde Pérez Zeledón y contó que se pensionó en 2021 y soñaba con su platica para temas médicos y familiares, pero se topó con un muro.

Carlos Molina dice que el urge el ROP para hacer frente a sus gastos de salud

“Empezaron con mensualidades que han venido disminuyendo. Ahorita es una cosa muy pequeña que no me alcanza para nada. No puedo planificar nada con esas mensualidades”, explicó don Asdrúbal, decepcionado de no poder usar la plata que tanto le costó ahorrar.

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¿Qué propone esta consulta popular?

El economista Leiner Vargas es una de las voces técnicas que lidera esta iniciativa ciudadana. Él asegura tener los estudios para demostrar que los argumentos para no devolver el fondo no son ciertos.

“Al único que le está haciendo daño la no entrega del ROP es al adulto mayor que requiere pagar un crédito usurero, o al que espera en lista de espera al 2028 para una radiografía”, explicó el experto.

Asdrúbal Reyes viajó desde Pérez Zeledón para apoyar la solicitud. (Rocío Sandí Z.)

La pregunta que quieren llevar a las urnas es sencilla: ¿Está usted de acuerdo en que, al cumplir los 65 años o al pensionarse (...), pueda recibir la totalidad de los recursos del ROP, sí o no?

A diferencia de los proyectos que se tramitan en la Asamblea, que tienen muchas condiciones, esta propuesta busca que el trabajador tenga la libertad total de elegir si quiere llevarse todo su dinero de un solo golpe.

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¿Qué sigue ahora para lograrlo?

Ahora la bola está en la cancha del TSE. Ellos deberán revisar si la solicitud cumple con toda la legalidad. Según Vargas, incluso podrían enviar una consulta a la Sala Constitucional para aclarar cualquier duda.

Un grupo de personas solicitó un referéndum para definir entrega del ROP

Si todo sale bien y los magistrados aprueban arrancar, el grupo tendrá hasta nueve meses para recolectar firmas equivalentes al 5% del padrón electoral. Un proceso que el economista confía en superar muy rápido.

Vargas dice que este sería el primer referéndum en la historia del país, solicitado por los ciudadanos.

Las personas que presentaron la solicitud de referéndum dejaron muy claro que también seguirán haciendo presión en la Asamblea Legislativa para que se apruebe alguno de los proyectos, para hacer la lucha en doble vía.