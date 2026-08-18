Sala IV de Costa Rica recibe importante reconocimiento internacional por defensa de la libertad de prensa

La Sala Constitucional de Costa Rica (Sala IV) recibirá el Gran Premio Chapultepec 2026, reconocimiento otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) debido a su jurisprudencia relacionada con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso ciudadano a la información plural e independiente.

La SIP anunció la decisión este martes, 18 de agosto, y destacó una serie de fallos emitidos por el tribunal costarricense durante los últimos años.

Entre las resoluciones valoradas están las que protegieron a periodistas ante actos de hostigamiento y restricciones impuestas por autoridades gubernamentales durante conferencias de prensa.

También figura la sentencia que anuló el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión, al considerar que comprometía el pluralismo informativo y el interés público.

La Sala Constitucional de Costa Rica recibirá el Gran Premio Chapultepec 2026 otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa. (Rafael Pacheco Granados)

SIP destaca el papel de una justicia independiente

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, aseguró que las resoluciones de la Sala IV representan un ejemplo de la importancia que tiene una justicia independiente para proteger derechos fundamentales.

“Las decisiones de la Sala Constitucional de Costa Rica constituyen un ejemplo del papel fundamental que desempeña una justicia independiente en la protección de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados”, afirmó Manigault.

El representante agregó que la jurisprudencia del tribunal demuestra que proteger esas libertades resulta indispensable para preservar el Estado de Derecho y la democracia.

La organización también tomó en consideración otros precedentes de la Sala Constitucional que, según indicó, rechazaron mecanismos de presión indirecta contra medios de comunicación y reafirmaron la obligación de las instituciones públicas de garantizar el libre flujo de información.

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Manigault señaló que el reconocimiento adquiere especial relevancia ante las presiones que, según la organización, enfrenta actualmente la libertad de prensa en diferentes países de América.

“Con este premio queremos reconocer una actuación institucional que encarna los principios de la Declaración de Chapultepec y constituye un referente para todo el hemisferio”, manifestó.

La entrega del Gran Premio Chapultepec 2026 está programada para realizarse durante la 82.ª Asamblea General de la SIP, que se celebrará del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.