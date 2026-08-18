Costa Rica actualiza marco legal y técnico de la hora oficial ¿qué significa eso?

¿Cuántas veces al día vuelve a ver el celular o el reloj para saber qué hora es? Seguramente muchísimas. Pues le cuento que la hora oficial de Costa Rica acaba de recibir una actualización importante.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) informó que Costa Rica actualizó el marco técnico y jurídico que define la hora, poniendo al día con los estándares internacionales.

El cambio se hizo porque algunas de las normativas que se usaban tenían más de 100 años de estar vigentes.

Costa Rica actualizó el reglamento para definir la hora oficial. (Canva)

¿Tengo que cambiar la hora en mi celular?

Esta es la pregunta del millón, pero respire tranquilo. La actualización no modifica el huso horario del país.

Los ticos siguen teniendo el horario de siempre, conocido como Tiempo Universal Coordinado menos seis horas (UTC-6). Tampoco implica nuevos trámites para las personas o las empresas.

LEA MÁS: MEIC publica lista de las 88 ayudas económicas que muchos desconocen disponibles para emprendedores

El gran cambio no está en las manecillas del reloj, sino en la precisión con la que el país define y mide cada segundo, garantizando que sea una referencia súperconfiable a nivel técnico.

El cambio es transparente para las personas ya que no deben hacer ningún cambio en sus relojes o celulares. (Archivo)

Relojes atómicos cuidan el tiempo

¿Sabían que en el país existen unos aparatos muy tecnológicos llamados relojes atómicos?

Estos son custodiados por el Laboratorio de Tiempo y Frecuencia (ICE-Lametro), del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Ellos seguirán siendo los grandes guardianes del tiempo.

LEA MÁS: MEIC publica lista de las 88 ayudas económicas que muchos desconocen disponibles para emprendedores

Estos relojes ticos mantienen su precisión comparándose con una red internacional de más de 200 relojes atómicos que, en equipo, determinan la hora que usa todo el planeta.

Todo este trabajo impecable del ICE es validado por el Laboratorio Costarricense de Metrología (Lacomet), adscrito al MEIC.

Había cosas en el reglamento que no se cambiaban desde hace 100 años. (Archivo)

¿Por qué nos beneficia tener la hora tan exacta?

Quizás usted se pregunte: “¿Y a mí de qué me sirve tanta precisión?”. Pues es fundamental para el día a día, aunque a veces no se note.

Tener un tiempo exacto y oficial es lo que permite que funcionen sin errores cosas tan importantes como las transferencias bancarias, la validación de firmas digitales y la ciberseguridad.

También es indispensable para que las redes de telecomunicaciones de sus celulares no fallen y para coordinar con seguridad los vuelos de los aviones.

Si quiere asegurarse de que su reloj esté “puras tejas”, los costarricenses pueden consultar públicamente la hora oficial.

Solo tiene que entrar a la página del ICE y comparar la diferencia con sus dispositivos. Puede hacerlo fácilmente entrando a este enlace: https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/telecomunicaciones/lametro