Este sería el fuerte castigo que sufrirían los jefes o compañeros que hagan acoso laboral

El diputado y jefe de la fracción frenteamplista Jose María Villalta, afirmó la necesidad de crear un "marco legal lo suficientemente robusto para enfrentar eficazmente este problema". (Diana Mendez)

A finales de la semana anterior, la fracción del Frente Amplio presentó un nuevo proyecto de ley que busca sancionar el acoso laboral a nivel nacional.

La iniciativa ha sido denominada “Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado”, y cuenta con el respaldo del Bloque Democrático, conformado a su vez por bancadas como Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Según ha informado la fracción a través de un comunicado oficial, el proyecto busca “delimitar las conductas que pueden configurar acoso laboral, estableciendo un marco regulatorio para su prevención, denuncia, investigación y sanción en los sectores público y privado”.

Además, entre sus objetivos están “definir las responsabilidades y garantías para patronos y personas trabajadoras, regular la implementación de procedimientos internos de atención y determinar las sanciones correspondientes según la gravedad de los hechos”.

Las posibles sanciones de acá en adelante

Según ha informado la bancada frenteamplista, las sanciones, al ser hallado culpable de delitos como acoso laboral, podrían ir desde una amonestación escrita hasta el despido sin responsabilidad patronal. En el caso del sector público, podrían representar una inhabilitación laboral de hasta tres años.

Además de esto, el proyecto de ley busca defender a la persona denunciante de un ambiente hostil, y evitar situaciones tristemente comunes como lo son despidos injustificados, discriminación y fuertes críticas públicas.

Jose María Villalta, diputado y jefe de fracción del Frente Amplio, se refirió al tema mediante un comunicado oficial en el que brindó más detalles con respecto al proyecto:

“Actualmente, no existe un marco legal lo suficientemente robusto para enfrentar eficazmente este problema, por lo que consideramos esencial la aprobación de este proyecto y confiamos en contar con el respaldo de la fracción oficialista”, señaló el legislador.

“Esta reforma retoma proyectos presentados anteriormente, incorporando elementos del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, criterios técnicos y otras mejoras para robustecer el texto”, agregó el diputado.

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