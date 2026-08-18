Si usted es de las personas que esperan la entrega anticipada del ROP, le tenemos noticias y no son tan buenas

Si usted es de las personas que está deseando que en la Asamblea Legislativa se apruebe alguno de los proyectos de ley para la entrega anticipada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), es mejor que lea esta información.

Cuando inició el gobierno de la presidenta Laura Fernández, muchos estaban esperanzados en que al fin se aprobaría la entrega anticipada de ese ahorro porque, mientras ella estuvo en campaña electoral, mantuvo el discurso de que el ROP tenía que estar en manos de los pensionados y no en las de las operadoras de pensiones.

Proyectos para entrega anticipada del ROP están pegados en la Asamblea Legislativa. (Shutterstock)

“Estoy a favor de que se les entregue el ROP“, dijo la mandataria en uno de los debates presidenciales en enero pasado.

Sin embargo, al iniciar el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, en las que el Gobierno tenía el control para decidir qué proyectos de ley se analizan y se votan, llamó mucho la atención que durante los tres meses no se convocó ninguno de los proyectos del retiro anticipado del ROP.

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Diputados oficialistas no apoyan la entrega anticipada del ROP

En agosto se dio paso al primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso; en los diputados son los que deciden los proyectos que se analizan y votan.

Laura Fernández dijo en campaña que la plata del ROP debía estar en manos de los asegurados. (Casa Presidencial)

En esta administración, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene mayoría (31 de las 57 diputaciones), por lo que ellos tendrán en mayor medida el control de la agenda legislativa, pero ya Nogui Acosta, jefe de fracción de la agrupación, dejó claro que esos proyectos no serán apoyados por ellos.

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“El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias nace en el año 2000 para crear una pensión a la par del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Hoy, cuando el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se ve enfrentado a tensiones en donde empezamos a comernos las reservas técnicas, diputados populistas, pero también excandidatos presidenciales, se dejan decir que hay que repartirlo.

“¿Cuál es el problema que tenemos? Es lo único que tienen seguro los jóvenes. Las implicaciones las van a pagar todas las personas que hoy no pueden salir de ese régimen, pero también aquellos que van a verse enfrentados a la reducción que va a tener el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en las pensiones. Es una propuesta populista que no tiene asidero, pero que también perjudica a todos los costarricenses", manifestó Acosta.

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Semanas de parálisis por el proyecto de jornadas 4x3

Diputados de otras bancadas políticas como Liberación Nacional y el Frente Amplio han solicitado en distintas ocasiones que se convoquen los proyectos de ley del ROP para discutirlos.

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, comentó que pusieron a despacho uno de los proyectos para que sea incluido en la agenda. Él espera sea conocido y votado lo antes posible.

José María Villalta, jefe de la bancada del Frente Amplio, también tiene fe de que en estas sesiones ordinarias el tema pueda avanzar.

Grupos de personas van a la Asamblea Legislativa a pedirle a los diputados que aprueben la entrega anticipada del ROP. (Aarón Sequeira)

Por su parte, Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dijo que ella está dispuesta a analizar los proyectos para elegir que es lo mejor para los costarricenses.

Además, de la negativa del oficialismo para apoyar la entrega anticipada del ROP, hay que sumarle que el plenario legislativo se encuentra en este momento paralizado, y se mantendrá así por unas cuatro o cinco semanas más, por la votación de las miles de mociones que tiene el proyecto de jornadas 4x3, lo que dificulta aún más el panorama.

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¿Qué dicen los proyectos de ley?

Una de las iniciativas fue propuesta por el exdiputado liberacionista Óscar Izquierdo y permitiría el retiro acelerado o total del ROP a las personas que se jubilen entre el 1.º de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030.

El oficialismo está en contra de los proyectos de ley. (Shutterstock)

El plan fue dictaminado de forma positiva en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso. El texto propone reformar el Transitorio XIX de la Ley de Protección al Trabajador para equiparar las condiciones de retiro vigentes antes del 1.º de enero de 2021.

Además, en la Comisión de Asuntos Sociales se analizaron mediante mesas de trabajo otros tres proyectos: uno del exdiputado Gilbert Jiménez, otro de la exdiputada Ada Acuña y también una iniciativa de la exdiputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio.

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Los tres exlegisladores que impulsaron las iniciativas sostienen que esas platas deben estar lo antes posible en las manos de los dueños, ya que podrían ayudar al pago de deudas y otras necesidades.

La anterior Asamblea Legislativa también dictaminó de forma positiva los proyectos de Ada Acuña y de Rocío Alfaro.