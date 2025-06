Pride 2025: “Si un padre o una madre rechaza a un hijo él lo va a llevar por siempre en el corazón”

La marcha estuvo cargada de color y mucha música. (Mayela López)

El Pride 2025 llenó este domingo el centro de San José de color y música en su edición número 16.

Miles de personas asistieron para dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ+ y sus luchas por la igualdad.

Los asistentes recordaron la importancia del respeto hacia las preferencias de todas las personas, y también la necesidad que tienen los seres humanos de ser amados.

Pride 2025: mamá fue a regalar abrazos. (Rocío Sandí)

La marcha salió al mediodía de la estatua de León Cortes, en Paseo Colón, y terminó en la plaza de la Democracia.

Andrea Bianchi fue al Pride 2025 con una misión muy especial y lo hizo porque sabe lo importante es que sentirse amado y comprendido.

Ella es consciente de que muchos integrantes de la comunidad LGTBQ+ reciben en casa todo lo contrario, por eso siempre va a la marcha a regalar abrazos y amor.

Mamá regaló abrazos en el Pride 2025

“Todos los años vengo a dar abrazos de mamá a aquellas personas que han sido rechazadas por su condición de orientación, de presentarse tal y como son.

LEA MÁS: Pride 2025: Pareja dejará atrás 25 años de amor a escondidas para marchar a plena luz del día

“El año pasado me encontré a una pareja de 78 años de edad, una pareja de norteamericanos que vinieron llorando a pedirme un abrazo. Eso lo que nos dice es que un trauma puede durar décadas, puede no terminar nunca, si alguien ha rechazado un hijo, eso el hijo lo va a llevar por siempre en el corazón”, contó la mujer.

Andrea dijo también que los papás siempre tienen que tomar en cuenta que los hijos necesitan amor y comprensión toda la vida.

Muchos miembros de la comunidad no son aceptados por sus familias. (Mayela López)

“Ser padre o ser madre implica mucho más que una receta de algo que uno quiere preparar y que le salga como uno quiere, implica alguien que es su propia persona, tiene su propia identidad, tiene su propio mundo, su propia vida y un valor innegable.

LEA MÁS: Organizadores de la Gran Marcha del Orgullo retan al presidente Rodrigo Chaves

“Una madre no puede dejar de abrazar, de acoger, de proteger, de amar a todo ser humano que es perfecto tal y como vino, que no puede ser nunca el amor condicionado”, aseguró.

Mamá llevó por primera vez a su hijo

Michelle Badilla es una vecina de Moravia que asistió este domingo a la Marcha de la Diversidad, es la tercera vez que lo hace, pero esta vez llevó por primera vez a su hijo.

Esta mamá llevó por primera vez su hijo a la marcha. (Rocío Sandí Z.)

La joven mamá sabía bien que el Gobierno de la República pidió no llevar menores de edad, pero ella dijo que eso le parece injusto.

“Soy parte de la comunidad, soy una persona bisexual con un hijo y quiero que él también esté consciente de que todo esto existe.

“Esto se trata de amor hacia cualquier persona, él es una persona muy cariñosa, muy amable con todos y no quiero que por el gobierno, o lo que sea, a él se le quite eso. Aunque ellos habían dicho que no se podían traer niños, yo ya había decidido traerlo, no me importaba si se podía o no, yo quería que él se diera cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo”, dijo la vecina de Moravia.

Los perros asistieron con gran estilo. (Mayela López)

Michelle aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje al Gobierno sobre su forma de ver las cosas.

“Quiero decirle que abran la mente, porque esto no es simplemente algo que ellos vean malo, esto es sobre el amor y es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo que está bien”, manifestó.

Esta semana, el Gobierno de la República informó que prohibió la presencia de menores de 18 años en la Gran Marcha del Orgullo 2025.

Los integrantes de la comunidad piden aceptación e igualdad. (Mayela López)

De acuerdo a lo que aseguró el Poder Ejecutivo, la marcha incluye “vestuarios inadecuados” y “expresiones sexualizadas o de contenido no apto” para menores de edad.

Pese a lo dicho por el Gobierno, los organizadores de la actividad se mantienen firmes en que la marcha sea abierta a todo público.

“La organización tiene algo muy claro y presente, no vamos a volver a ser invisibles nunca más... La decisión la tomamos con valentía, amor y cariño, pero sobre todo teniendo algo claro: la comunidad nunca ha sido obscena, nunca va a ser algo irrespetuoso”, informó la organización.

No faltaron cosas curiosas. (Mayela López)

Amor de mamá le dio un brillo especial

Ayleen Moon es una integrante de la comunidad LGTBQ+ que llegó este domingo al Pride 2025 vestida como toda una reina, con un vestido hermoso.

También llevaba un brillo especial, pero no se debía al hermoso maquillaje que andaba, ni al elaborado peinado, tampoco a los lindos zapatos que llevaba puestos, el brillo con el que deslumbraba puede venir solo del amor, en este caso el de su mamá.

Ayleen brilló por el amor de su mamá. (Rocío Sandí Z.)

“Me motivó a venir a la marcha, el luchar por los derechos, por la igualdad de género, para que este siempre sea un país de mucha diversidad”, relató.

Al preguntarle quién le hizo el vestido tan bonito que andaba puesto, dijo que la mamá de una amiga suya.

LEA MÁS: Pride 2025: mujer recuerda cuando pareja de hombres de 78 años se acercó llorando para pedirle algo

“El motivo del vestido son los girasoles, me gustan mucho, de hecho me puse uno en la cabeza. El amarillo para mí es muy llamativo y me encanta”, contó.

Muchos llevaron carteles con sus pensamientos. (Rocío Sandí Z.)

Ayleen manifestó también que ella llegó a la marcha con una fuerza especial porque su mamá siempre la ha apoyado y eso la lleva de valentía para luchar por sus derechos y ser feliz.

LEA MÁS: Álvaro Ramos habló sobre la marcha de la diversidad y sus palabras sorprendieron a muchos

“Pedimos a las personas apoyo, esta es una marcha por la justicia. Muchas veces somos mujeres, niños, adultos mayores, los que sufrimos discriminación, queremos que siempre haya igualdad ante todo género, sea homosexual o hererosexual, el género con el que la persona se identifique. Buscamos una Costa Rica de mucho respeto.

“Gracias a Dios tengo una mamá que me apoya mucho, ella para mí es todo, ella siempre será mi amor más grande: me abrazó y me dijo ‘usted es mi hijo y usted va a vivir siempre en mi corazón’”, relató emocionada.

Ayleen Moon fue al Pride 2025 con una fuerza que solo da el amor

Los perritos llamaron mucho la atención. (Mayela López)

La marcha salió de la estatua de León Cortes y terminó en la Plaza de la Democracia. (Mayela López)

El color fue lo que más se notó en la actividad. (Mayela López)

Los asistentes no ocultaron su amor. (Mayela López)

Cada quien manifestó lo que siente. (Mayela López)

Algunas pasaron horas alistándose para la marcha. (Rocío Sandí Z.)

Se notó el cariño que le pusieron a los trajes. (Rocío Sandí Z.)