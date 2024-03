Primera contagiada de covid-19 de su comunidad cuenta la forma en la que la discriminaron hace 4 años

Katty Castro se contagió de covid en abril del 2020 y comparte su testimonio 4 años después. Cortesía.

Katty Castro, la primera persona en contagiarse del covid-19 en Turrialba se devuelve en el tiempo para hablar de lo que sufrió a nivel físico y mental a causa del coronavirus.

El 6 de marzo del 2020 las autoridades sanitarias del país, encabezadas por el ministro de Salud Daniel Salas, confirmaron la presencia del nuevo virus respiratorio en una mujer estadounidense, quien había llegado al país a vacacionar al lado de su esposo.

Poco tiempo después de ese primer contagio, Katty fue una de las 626 personas que estaban contagiadas a finales de abril del 2020, cuando se comenzaron a disparar los casos del virus en Costa Rica. Esta joven reconoció sufrir bullying de parte de algunos vecinos, cuando conocieron su situación.

“Todo esto me ha dejado una enseñanza. Sé que sufrí acoso, pero lo bueno es que siempre hubo gente buena, nunca me faltó comida, recibí ayuda y hubo personas, además de mi mamá Yadira y mi hermana Jennifer, que estuvieron pendientes de mí.

LEA MÁS: Hace cuatro años llegó el covid a Costa Rica, así lo anunciaron

“Vivo en San José a causa del trabajo y viajo a Turrialba los fines de semana, pero después de todo logré entender el miedo de la gente, lo que me pasó ayudó a que la gente recapacitara. Sé que en otros países hubo gente que pasó lo mismo que yo, la verdad es que tenía miedo de que la gente me viera”, comentó.

Castro destacó que su situación fue muy difícil y a causa del virus y lo que decían de ella pasó tres meses encerrada en su casa.

“Me costaba mucho salir de la casa, me acostumbré tanto al encierro que me costaba ver a la gente, caí en depresióm. Además, me quedaron secuelas físicas, que poco a poco logré superar y un año después ya estaba completamente recuperada.

“Tenía problemas de respiración, los pulmones me quedaron golpeados, me daban dolores de cabeza, mareos y tenía presión alta. Al día de hoy me siento bien, esperando que no me vuelva a pasar una situación como esta”, destacó.

El 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

2.547 casos de covid se confirmaron al 17 de febrero.

Descuido

Al 17 de febrero de este año, el Ministerio de Salud había confirmado un total de 2.547 casos y en la semana epidemiológica 7, que va del 11 al 17 de febrero, se confirmaron 206 casos. En esa misma semana hubo 56 personas hospitalizadas.

En el primer año de la pandemia fallecieron un total de 2.334 personas y la llegada del SARS-CoV-2 representó la principal causa de muerte en el 2020, cuando se registraron un total de 26.209 decesos a nivel nacional. Mientras que al 16 de diciembre del 2023 se confirmaron 74.480 casos.

De acuerdo con el epidemiólogo Gerardo “Yayo” Vicente, la gente cree que como no hay pandemia, se acabó la enfermedad.

“La pandemia se acaba y eso quiere decir que el virus deja de ser una novedad, pero el virus ya forma parte de las enfermedades que hay en Costa Rica.

“Los contagios siguen, lamentablemente los muertos siguen y a quienes está matando más en este momento es a los viejitos, a quienes tienen factores de riesgo, como hipertensión, algún tipo de cáncer, diabetes y en el caso de los jóvenes, se resfrían, pero no distinguen que sea el coronavirus”, comentó.

Para Vicente, no se puede bajar la guardia, porque se ha comprobado que en algunos casos, el covid-19 deja de convertirse en un virus respiratorio y comienza a dañar el cerebro, los riñones y sorprende.

Expertos lamentan que en el país no hayan vacunas con las nuevas variantes del virus. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Los contagios siguen, lamentablemente los muertos siguen y a quienes está matando más en este momento es a los viejitos”. — Gerardo Vicente, epidemiólogo.

“Por eso es importante seguirse vacunando, hasta donde hemos llegado gracias a la vacuna. Sé que estos medicamentos nos protegen más o menos seis meses, pero por eso, hay que ponerse las vacunas una vez al año, para protegernos de las nuevas variantes.

“Es de gente inteligente saber que no debemos descuidarnos, porque hay gente que habla más de los efectos secundarios y sí, la vacuna los puede tener, pero es peor sufrir la enfermedad”, recalcó.

-¿Le ha bajado el piso las autoridades al virus?

“No quiero pelear con las autoridades, pero me he sentido defraudado de que no tengamos vacunas en el país para seguir luchando contra el covid, con las nuevas variantes y eso me parece una barbaridad.

“Me parece que al haber hecho eco a los antivacunas del gobierno ha bajado la vacunación, la estrategia ha sido buenísima y así estamos siendo amenzados por enfermedades como el sarampión y otros padecimientos como el tétano y el polio, me parece que la gente ha generalizado”, criticó.

LEA MÁS: El 7 de enero del 2020 se identificó un virus que cambió la vida de todos para siempre

El experto resumió que en general, la gente descuida ciertos hábitos, los cuales considera importantes retomar, para prevenir el contagio del virus.

“Le quitamos el dedo al renglón y eso es grave, es cierto, el covid forma parte de la vida, pero no por eso se deben dejar de lado las medidas preventivas. Las diarreas son parte de la vida, pero no por eso debemos dejar de lavarnos las manos.

“Antes del covid ya habían otras enfermedades respiratorias y todas las medidas de protección nos ayuda a combatir estos virus”, añadió.