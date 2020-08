“Yo me sentía normal y ese viernes me fui para el trabajo. Cuando a las dos personas que nos visitaron les dieron los resultados, a mí también me mandaron para la casa por prevención. Además, me pidieron que me hiciera la prueba, que es un poco incómoda porque le meten a uno como un aplicador por la nariz. Yo no creía estar contagiado, solo sentía un leve dolor de garganta, pero no tenía fiebre ni nada”, contó César de 30 años.