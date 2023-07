Procesión de la Virgen del Mar tuvo un brillo especial este año ¿será un buen augurio?

La Virgen del Carmen es la patrona de los pescadores. Foto: Facebook. (Cortesía)

La tradicional procesión de la Virgen del Carmen, en Puntarenas conocida también como la Virgen del Mar, tuvo un brillo especial este año, que llenó de esperanza y alegría a los lugareños.

Para nadie es un secreto que la pandemia golpeó, tremendamente ,la economía del país y más aún las costas, ya que el turismo y el comercio se vieron muy afectados, pero lo que vivieron este domingo en el Puerto hizo a los participantes de la procesión pensar que todo mejorará pronto.

Los pescadores participaron con devoción de la procesión para pedir prosperidad. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Jorge Gutiérrez es un puntarenense de sepa y tiene unos 30 años de participar en la organización de las fiestas y la procesión de la Virgen del Mar. Él contó a La Teja cuál es el significado de participar en esta tradición religiosa.

“Para mí la Virgen del Carmen lo es todo, para nosotros los que hemos nacido aquí en Puntarenas y nos hemos dedicado a la pesca, la Virgencita es una bendición. Esta procesión es especial porque nuestras embarcaciones son bendecidas y eso representa para nosotros prosperidad para todo el año.

Quienes no pudieron ir en barco o lancha, se acercaron a la playa para ver la actividad desde la orilla. Foto: Radio Puerto. (Puerto Radio)

“Dios me bendijo al permitirme nacer en esta tierra tan bonita y para mí es lo máximo participar en esta fiesta. En pandemia siempre celebramos a la Virgen, pero no de la misma forma porque no había barcos grandes; entonces, la procesión se tuvo que hacer solo con panguitas artesanales, no se vio tan efusiva, tan linda, pero este año volvimos a ver la procesión con ese brillo especial, participaron seis barcos grandes, gracias a Dios, así que yo creo que Puntarenas va de nuevo para arriba”, manifestó el puntarenense.

La procesión arrancó al medio día y terminó poco después de las 2 de la tarde, con la tradicional bendición de las embarcaciones. En total, participaron unas 100 de todos tamaños.

Participaron unas 100 embarcaciones. Foto: Radio Puerto. (Puerto Radio)

Decenas de personas llegaron a la orilla de la playa para participar de la actividad desde ahí y mantener la bella tradición.

Este domingo acabaron las tres semanas de fiesta con las que Puntarenas festejó a la Virgen del Carmen.