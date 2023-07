Politólogo criticó con todo el viaje de Rodrigo Chaves a Letonia, el país de su esposa

08/05/2022 El traspaso de Poderes de Presidente Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves en la asamblea. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Los datos inexactos y confusos que dio el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para justificar su viaje a Europa, pasando por Letonia, país de su esposa, Signe Zeikate, siguen dando de qué hablar.

Chaves dijo que iría a Letonia a visitar al comisionado de Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevičius, quien supuestamente es de ese país, pero en realidad, él nació en Lituania y vive en Bruselas, Bélgica; precisamente, la ciudad en la que se llevará a cabo la cumbre a la que asistirá el mandatario.

También dijo, en conferencia de prensa, que solo estaría un día en Letonia, pero luego Presidencia detalló que estaría dos días, otra contradicción que pone en entredicho la credibilidad del mandatario.

Así lo asegura el politólogo Gustavo Araya, quien fue muy claro al decir que el mandatario no manejó la situación de la mejor manera y que eso le pasará la factura.

Letonia, al este de Europa es el país de nacimiento de la primera dama Signe Zeicate. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Esto termina afectando la credibilidad de una persona, independientemente de si se trata del presidente de la República o no, pero se supone que el presidente de la República debería cuidarse mucho más que cualquier persona común y corriente porque se trata del primer servidor público, se trata de una persona cuyo salario está pagado con nuestros impuestos y que estos van a ser también utilizados en un viaje, por eso debería de haber una justificación para dicho viaje que sea cierta y clara.

“Qué diferente hubiese sido si el presidente de la República hubiera dicho que iba a sacar vacaciones dos días o tres días y que aprovecharía el viaje a la cumbre en Europa para visitar a la familia de su esposa haciendo uso de las vacaciones estudiantiles o lo que quiera, de la finalización del periodo de sesiones extraordinarias, o cualquier otra cosa, y si además de eso hubiera dicho que también tendría una o dos reuniones de alto nivel con personalidades de Lituania, o de Letonia, ¡ve que diferencia! Hubiera sido mejor porque habría una transparencia completa; es lógico que quiera visitar a familiares, es lógico que el presidente de la República, después de más de un año en el poder, necesite un ligero descanso, es absolutamente reconocible”, dijo el politólogo.

Rodrigo Chaves justificó viaje a Letonia con un dato falso

¿Es realmente necesario?

Araya mencionó un detalle importante sobre el tema y es que en ningún momento se mostró un estudio o algo que dijera que el viaje de Chaves a Letonia aportará frutos a Costa Rica.

Esta es la primera vez en la historia del país que un mandatario tico irá a ese país europeo.

“No hay mentiras buenas ni malas, solo hay mentiras. Si hubiera dicho las cosas claras desde el principio, no hubiera tenido que aportar datos falsos, ni justificaciones, ni hacer enmiendas para rectificarse.

“Si el presidente, desgraciadamente, quiso hacerlo al revés y no de manera transparente, en este caso lesiona sin ningún sentido su credibilidad. No sabemos cuál es la fundamentación existente con base en estudios que digan que efectivamente deberíamos reforzar, mantener o sostener relaciones más allá de las existentes con Lituania o con Letonia ¿dónde está ese estudio?, que nos garantiza que el hecho de que vaya a Letonia va a hacer que de esas reuniones salgan 10, 20, 50 o 100 empleos más para los costarricenses, no hay ninguna justificación de ese orden, por lo tanto deja ver que hay una necesidad de haber falseado la realidad para realizar el viaje absolutamente innecesario”, concluyó el experto.

Rodrigo Chaves en el informe de labores en el plenario de la Asamblea Legislativa, el 2 de mayo. Foto: Asamblea Legislativa.

El evento principal al que irá Chaves es la III Cumbre de la UE y de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica.

El presidente dijo que era necesario asistir para mejorar las relaciones diplomáticas, ya que asistirán 60 mandatarios de distintos países de América y Europa. Además, pedirá que se reconozca a Costa Rica por ser un país que siembra sin deforestar y por ser carbono neutral.

Presidencia reconoció que Chaves dio un dato falso sobre el origen de Virginijus Sinkevičius y aseguró que se trató de un “error involuntario”, además rectificó que la reunión con el comisionado de Ambiente de la Unión Europea se llevará a cabo el próximo miércoles en Bruselas.