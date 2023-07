Rodrigo Chaves justificó viaje a Letonia, el país de su esposa, con un dato falso

Esta será la primera vez que un presidente tico visite Letonia. Foto: Jorge Castillo. (Jorge Castillo, cortesía)

Al presidente Rodrigo Chaves le han llovido las críticas desde que dio a conocer que se subiría a un avión, una vez más, pero esta vez para viajar a Europa y pasar por Letonia, el país natal de su esposa, Signe Zeikate.

Esta es la primera vez en la historia del país que un mandatario tico viaja a ese país.

Chaves reconoció que aprovechará el viaje para ir a saludar a sus suegros, pero justificó el paso por ese país con un dato que resultó ser falso.

Chaves reconoció que irá a visitar a sus suegros porque no hacerlo sería de mala educación. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Ya me están arreando en redes, bueno, eso es normal, pero esta vez me están golpeando porque resulta que voy para Letonia, el país de mi señora, un día, Dios guarde me hubiera casado con una americana porque nunca hubiera podido ir a Estados Unidos, ahí hay gente diciendo: ‘lo que va a hacer es ir a ver los suegros, no señores (ríe), si los voy a ver, para qué les voy a mentir, me imagino que hay que ir a saludarlos verdad, sería mala educación (no hacerlo), pero resulta que el comisionado del ambiente es letón y resulta que el presidente de Letonia es nuevo, ustedes saben que en la diplomacia hay que ver a la gente de cerquita y ocurre y sucede que es en Letonia y sí, hay que echarse un viajecito más”, dijo Chaves.

El comisionado de Ambiente de la Unión Europea que menciona Chaves se llama Virginijus Sinkevičius y según consta en la página oficial de la Comisión Europea asumió el cargo en el 2019 y se mantendrá en él hasta el 2024.

Rodrigo Chaves justificó viaje a Letonia con un dato falso

Sin embargo, Virginijus Sinkevičius no nació en Letonia, como el presidente Chaves afirmó, sino que es oriundo de Lituania. Además, en la página web de la Comisión Europea se detalla que él vive en Bruselas, Bélgica, el lugar donde se llevará a cabo la III Cumbre de la UE y de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), a la que Rodrigo Chaves asistirá.

Chaves dijo que es necesario asistir a la cumbre para mejorar las relaciones diplomáticas, ya que asistirán 60 mandatarios de distintos países de América y Europa. Además, pedirá que se reconozca a Costa Rica por ser un país que siembra sin deforestar y por ser carbono neutral.