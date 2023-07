Rodrigo Chaves anunció que estaría un día en Letonia, el país de su esposa, pero estará más

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que iría de viaje a Europa para participar en la III Cumbre de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) y dijo que aprovecharía el viaje para ir un día a Letonia, el país de su esposa, Signe Zeikate, pero en realidad estará más tiempo.

Este viernes 14 de julio, Presidencia envió un comunicado de prensa aclarando un error que cometió el mandatario al justificar el viaje a Letonia ya que, según dijo él mismo, le estaban arreando en redes sociales porque iba a ir a visitar a sus suegros.

08/05/2022 Asamblea Legislativa. Traspaso de poderes. Rodrigo Chaves Robles asumió como presidente de la República. El diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, le colocó banda presidencial, a las 10:30 a.m. (Rafael Pacheco Granados)

“Ya me están arreando en redes, bueno, eso es normal, pero esta vez me están golpeando porque resulta que voy para Letonia, el país de mi señora, un día. Dios guarde me hubiera casado con una americana porque nunca hubiera podido ir a Estados Unidos. Ahí hay gente diciendo: ‘lo que va a hacer es ir a ver los suegros; no señores (ríe), sí los voy a ver, para qué les voy a mentir, me imagino que hay que ir a saludarlos, verdad, sería mala educación (no hacerlo), pero resulta que el comisionado del ambiente es letón y resulta que el presidente de Letonia es nuevo. Ustedes saben que en la diplomacia hay que ver a la gente de cerquita y ocurre y sucede que es en Letonia y sí, hay que echarse un viajecito más”, dijo Chaves.

Sin embargo, el comisionado de Ambiente de la Unión Europea que menciona Chaves se llama Virginijus Sinkevičius y no nació en Letonia, sino en Lituania y vive en Bruselas, Bélgica; precisamente, la misma ciudad en la que se llevará a cabo la cumbre.

Luego de que trascendiera esa información el Gobierno reconoció el “error involuntario” del mandatario y dijeron que se reunirá con Virginijus Sinkevičius el miércoles 19 de julio en Bruselas.

Aún así reiteraron la visita de Chaves a Letonia y esta vez dijeron que será de dos días y no de uno como lo había anunciado él.

“El mandatario tiene una visita oficial a Letonia, el jueves 20 y viernes 21 de julio, donde sostendrá encuentros con el presidente de esa nación, Edgars Rinkēvičs, con el presidente del parlamento de la República de Letonia, Edwards Smiltēns; además, una visita a la universidad de Riga.

Esta es la primera vez que un presidente de Costa Rica visitará Letonia.