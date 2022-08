Profesora que manejaba bus porque no encontraba empleo vuelve a las aulas

¡Feliz! Así se encuentra Heilyn Salas Dinarte, la profesora de español de quien le contamos su historia del pasado 29 de julio.

Todas las mañanas esta nicoyana vecina de Puntarenas llega al plantel de buses ubicado a 300 metros de su casa para revisar el autobús e iniciar sus recorridos. Fotos cortesía para LN.

Ella, pese a estar graduada en educación, no lograba conseguir trabajo en lo que estudió y ante la falta de oportunidades laborales y gracias a lo pulseadora que es, aprendió a manejar bus y comenzó a trabajar el 26 de julio en la empresa de autobuses 4x3, que brinda servicio entre Barranca y Puntarenas.

Ahora, desde este lunes 22 de agosto, comenzó a trabajar como profesora en el Liceo de Chacarita, en Puntarenas.

“Me llamaron el lunes del colegio y me dijeron que había unas lecciones y que si podía ir a la Dirección Regional a ver (esto es así, están las lecciones y vaya pulséela). Pedí permiso a la empresa, me mandaron un relevo y me fui para allá y me dieron el nombramiento de una vez”, comentó la madre de 3 hijos.

Y para su fortuna, le asignaron bastantes lecciones, 44 en total distribuidas entre una vez, se fue a su casa a bañar y a cambiar la ropa, para empezar a trabajar en su nueva aventura en las aulas.

Y para su fortuna, le asignaron bastante lecciones, 44 en total distribuidas entre los siete décimos con que cuenta la institución y un śetimo grado.

La experiencia como educadora había sido de cinco meses en el 2019. (Cortesía)

Y la profe no pasó desapercibida entre sus estudiantes, quienes al verla exclamaban ¡Vean, la profe que manejó bus! Ella, como buena profe de español, de inmediato les corregía que no hablaran en pasado, esto porque el nombramiento es solo por un mes para cubrir una incapacidad del 22 de agosto al 17 de setiembre, con posibilidad de ampliación.

“En la empresa (de buses) me dijeron, ‘sino se extiende (el nombramiento) aquí se viene y la volvemos a montar en un bus. Entonces tengo esa opción, pero digo un mes... todo muy bonito y ¿después? Pero me dieron la opción, gracias a Dios”.

Por eso y por agradecimiento con su actual patrono en la empresa de servicio público, aseguró que probablemente va a seguir manejando bus los sábados.

“Me siento contentísima, hasta lloré, porque anteriormente había ido a la regional porque me daba cuenta de lecciones y me salían con una corta y una larga, que tenía que ir a concurso... Y esta vez llegué y de una vez, tome, firme... Muy probablemente por el eco que hizo la noticia tanto en Puntarenas como a nivel nacional”, confesó la educadora de 35 años.