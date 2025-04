Ligia Mora Mora es profesora de Orientación en el Colegio Francisca Carrasco, ubicado en Guadalupe de Cartago, es por eso que ella se ha encargado en los últimos cinco años de vestirse como la heroína tica y así mantenerla fresca en la memoria del país.

Profesora se vistió de Pancha Carrasco: “En estos días Pancha no estaría en política, estaría en la calle defendiendo al pueblo”. (Cortesía/Cortesía Muni de San José y Ligia Mora)

A la profe Ligia la vimos justo este 8 de abril, día de nacimiento de Francisca “Pancha” Carrasco, hace 209 años, en la celebración que le armó la municipalidad de Cartago, que incluyó la iza de una bandera gigante en la Plaza Mayor de la provincia brumosa.

Fundación de la Plaza Mayor de Cartago

La profe nos contó por qué se viste de Pancha Carrasco.

“Lo primero es que soy mujer y me toca rescatar algo que nos cuesta mucho, resaltar a una mujer que es heroína nacional que integró el ejército, que luchó y estuvo siempre dispuesta a dar su vida por la patria y, a pesar de todo, murió en total pobreza y para mucha gente, olvidada.

“Si uno se pone a analizar, hubo una época que en escuelas y colegios ni se mencionaba a Pancha Carrasco una campesina costarricense, heroína del país por su participación durante la Campaña Nacional de 1856-1857. Gracias a Dios ya se habla un poquito más”, reconoció la profe, quien también recordó que hasta hace muy poquitos años la foto de Pancha está en la Asamblea Legislativa.

El Colegio Francisca Carrasco, en Guadalupe de Cartago, celebró a la heroína patria. (Cortesía/Cortesía Muni de San José y Ligia Mora)

El 8 de marzo de 2012 fue declarada Heroína Nacional. Desde ese día, el despacho de la presidencia de la Asamblea Legislativa lleva su nombre.

Ejemplo de valentía

Acepta la educadora que le encanta vestirse de Pancha porque “es un ejemplo de valentía, liderazgo, disciplina, de atreverse a hacer las cosas que nadie se atreve. Es importante para mí vestirme como ella y recordarle a todo el que me pregunta quién fue.

El Colegio Francisca Carrasco de Cartago estuvo presente en las celebraciones de Pancha. (Cortesía/Cortesía Muni de San José y Ligia Mora)

“Me parece muy significativo que los estudiantes de mi colegio me vean en otro rol, no solo como orientadora porque así se sorprenden, preguntan y se informan. Me dicen que me veo bonita vestida así y eso lo aprovecho para explicar el motivo. Eso se llama mantener la historia viva”, asegura.

La medallita que luce el uniforme de la profe de Orientación se hizo en el propio colegio. (Cortesía/Cortesía Muni de San José y Ligia Mora)

Eso sí, nos advirtió Pancha, es decir, la profe, que su personificación es gracias a la unión de fuerzas del colegio, no es un mérito solo de ella, por ejemplo, el profesor de Artes Plásticas hizo la medalla que va en el vestido y el camafeo que luce en el cuello lo donó una exdirectora; en fin, todos los profes del cole en algo colaboraron.

¿Qué significa vestirse de Pancha Carrasco en estos tiempos?

“Es difícil. Hablamos de una mujer luchadora, defensora de su pueblo, luchadora contra las injusticias y solo en lo que llevamos de este año ya van 15 femicidios. No creo que ella estaría quedita ante tanto femicidio, algo estaría haciendo para luchar por evitarlos”.

¿Cómo se imagina que sería Pancha en en la actualidad?

“Siempre sería una gran luchadora por su gente. No me la imagino para nada como diputada o presidenta del país, eso no era para ella. En estos días Pancha no estaría en política, estaría en la calle defendiendo al pueblo”, asegura.

La Fuerza Pública participó activamente en las celebraciones de este 8 de abril. (Cortesía/Cortesía Muni de San José y Ligia Mora)

Día para Pancha

Cartago se tiró a la calle este 8 de abril como parte del rescate histórico cultural que realiza constantemente la muni a la memoria de Pancha, quien fue declarada Benemérita de la Patria el 8 de marzo del 2012.

La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que declara el 8 de abril de cada año el Día Nacional de Pancha Carrasco.

Nada más vean la clase de bandera que se izó este 8 de abril en Cartago. (Cortesía/Cortesía Muni de San José y Ligia Mora)

“Por su acto heroico y su liderazgo desde un alto rango en la Campaña Nacional de 1856, cada 8 de abril se conmemora el Día de la Heroína Nacional: Francisca “Pancha” Carrasco Jiménez. El presidente Juan Rafael Mora Porras la condecoró con la Medalla de Oro en la que se lee: “Costa Rica agradecida. Premio Valor”, dice la ahora ley.

Le tocó a la Fuerza Pública fajarse bonito con la bandera grandísima. (Cortesía/Cortesía Muni de San José y Ligia Mora)

En 1994, la Asamblea Legislativa declaró a Pancha Carrasco “Defensora de las Libertades Patrias”. En febrero de este año se declaró este Día Nacional, en recuerdo de su nacimiento, el 8 de abril de 1816 en Taras de Cartago.

En honor a Pancha Carrasco la banderota estará ondenado en la Plaza Mayor brumosa. (Cortesía/Cortesía Muni de San José y Ligia Mora)

Uno de los momentos importantes de este 8 de abril en la Plaza Mayor de Cartago fue cuando se izó una bandera gigante, la cual fue fabricada en 100% nylon impermeable y es bien brillante. Mide 15 metros de largo por 9 metros de ancho.