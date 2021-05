“Algo presentía, pero como nunca he pegado nada, la verdad no creí. Cuando me llamaron para decirme que había ganado, fue mi hija la que contestó y eso me dejó muy sorprendida, sobre todo porque nunca me había pasado. Esta platica la veo como mi regalo de cumpleaños adelantado porque este viernes 2 de marzo lo celebro”, explicó esta josefina, quien tiene un poquito más de 40 años de vivir en Hatillo.