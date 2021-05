“Estaba muy estresada porque me urgía pintar el techo y no tenía el dinero necesario, además necesito anteojos nuevos y tampoco había de dónde sacar, por eso el premio lo siento como una gran bendición. Yo le pedí mucho a Dios que me ayudara y vea usted, me respondió bien rápido”, nos contó esta seguidora del Team.