¿Puede un eclipse provocarle un aborto a una embarazada?

El próximo 14 de octubre hay un eclipse anular de sol. Alrededor de los eclipses hay muchos mitos como, por ejemplo, que si una embarazada ve un eclipse, el bebé en su pancita saldrá con una mancha roja en la piel. ¿Es esto cierto? Para responder le preguntamos a dos científicas.

La doctora Floribeth Madrigal, dermatóloga, y vicepresidenta del Colegio de Médicos, quien comentó: “Son muchos los mitos que hay sobre los eclipses, sobre todo con los eclipses solares.

No hay problema con que una embarazada vea un eclipse. (shutterstock)

En el próximo eclipse del 14 de octubre, se puede pensar que durante el evento aumentará la radiación solar y eso quemará la piel más de la cuenta. No. Eso es falso.

“La radiación será la misma y la atmósfera podrá filtrarla igual que lo hace todos los días. No hay razón científica para creer en una mayor radiación. Tampoco hay evidencia científica de que durante un eclipse a alguna persona se le manche la piel”.

Angie Mora Calderón, especialista en Ginecología y Obstetricia, agregó: “Por temas culturales heredados hay personas que piensan que si una mujer embarazada ve un eclipse el bebé puede sufrir malformaciones.

“También hay creencias de que si la embarazada sale a ver el eclipse el hijo le saldrá con manchas en la piel, más lunares de la cuenta o, incluso, he escuchado gente que dice que es peligroso para una embarazada ver un eclipse porque le puede provocar un aborto espontáneo.

“No hay ninguna evidencia científica que respalde esas creencias. Los eclipses no emiten radiaciones peligrosas para el humano y las sombras que proyectan no tienen efectos negativos para el embarazo. Cualquier embarazada puede disfrutar del eclipse protegiéndose los ojos. No hay problema”, aseguró la doctora Mora Calderón.

Los eclipses no son capaces de provocar abortos espontáneos, no crea en cuentos de camino. (Travis Heying)

Muchos de nuestros abuelos creían que durante un eclipse de sol las embarazadas debían ponerse una cinta roja alrededor de la pancita, andar durante el eclipse con un pedazo de algún metal o gritar bien duro, todo para alejar lo negativo.

También se creía que Dios guarde ponerse a cocinar durante el eclipse, porque la radiación del fenómeno se encargaba de envenenar la comida. Nada de eso es cierto, ahora lo sabemos.