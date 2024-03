¿Puedo ir a hacer la prueba práctica de manejo aunque el pito del carro no sirva? La respuesta es sí, de acuerdo a lo que nos explicó Gary Jiménez Badilla, jefe del Departamento de Evaluación de Conductores en Ciudad Vial, San José.

Vamos a ser más claros, si usted llega a hacer la prueba práctica de manejo con el pito del carro en mal estado, o sea, que no suena, siempre se le va a calificar como una falta, eso no se lo quita nadie de encima, pero ya no le quitan 32 puntos, ahora solo le restan cuatro puntos.

En Ciudad Vial ahora, por día, se hacen más del doble de pruebas prácticas de manejo. (Cortesía)

“Voy a ser bien claro, lo ideal es que cada persona que venga a hacer la prueba traiga el vehículo en perfecto estado y cumpliendo con todas las disposiciones, sin embargo, al cambiar la reglamentación, nos concentramos en evaluar las capacidades del conductor cuando vienen a hacer una prueba práctica de manejo.

“Nos dimos cuenta de que la persona venía a la prueba práctica y por traer el pito malo les quitábamos 32 puntos y eso automáticamente los hace perder la prueba. Cambiamos, ahora hay faltas que son de cuatro puntos para poder continuar con lo realmente esencial para nosotros, evaluar si la persona tiene habilidad para manejar un vehículo o no”, nos explica don Gary.

Sobre Ciudad Vial, que tiene dos meses ya de funcionar en San Sebastián, don Gary nos confirmó que durante sus primeros meses de operación (del 11 de enero al 29 de febrero), dio un total de 8.708 citas, en promedio 240 espacios diarios, lo que representa una oferta 92% más alta que la ofrecida en la antigua sede de Plaza Víquez, donde en promedio se podían brindar 125 citas diarias.