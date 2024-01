¿Puedo lavar ropa o los trastes con el agua contaminada? Ministerio de Salud responde

Doña Annette Barquero, vecina de Calle Blancos (en el sector conocido como Calle Nueva), a pesar de tener una discapacidad en la columna se tuvo que mover rápido con un carrito como de supermercado para poder recoger agua limpia para su casa.

Doña Annette Barquero se la jugó como pudo para recoger agua a pesar de tener una discapacidad en la cadera. (JOHN DURAN)

Nos contó que por donde ella vive nadie había pasado a dar agua y fue que una vecina se fajó duro a pedir agua, por eso llegaron los de Acueductos y Alcantarillados (AyA). A doña Annette le pasaron el santo que ya estaban cerca con el agua y así fue como pudo llenar las botellas y el balde que llevaba.

Cantones afectados con agua contaminada reciben agua limpia del AyA

“Por mi discapacidad en la columna no puedo estar jalando agua. Por dicha conseguí este carrito para poder abastecerme de agua. En esta zona hay mucho adulto mayor. Entre los vecinos nos avisamos y cuidamos para jalar agua. No es posible que sigamos con este problema y, ¿hace cuánto estamos tomando de esa agua y no sabíamos?

Alex García logró un buen poco de agua par tomar gracias a un pick up del AyA que llegó a Calle Blancos. (JOHN DURAN)

“La Municipalidad no ha informado nada. ¿Cómo es posible que dijeron que podíamos ingerir agua y después salieron que no?, que estaba contaminada y ni siquiera saben cómo se contaminó. Esto es totalmente negligente de parte de Acueductos. Están atentando con nuestra salud”, comenta la vecina de Calle Blancos, mientras hacía fila para recoger agua de un pick up con un tanque cargado de agua de AyA.

Buscando también un poco de agua limpia para su casa nos encontramos a Alex García, quien usa una prótesis en su pierna izquierda.

“Es algo que hay que vivir día a día. Por los momentos sí he tenido agua de parte de Acueductos”, comentó luego de llenar dos botellones de agua.

Los vecinos de Calle Blancos salieron corriendo con todo lo que podían llenar cuando llegó AyA con agua potable. (JOHN DURAN)

Cualquier poquito de agua fue bien recibido por los vecinos de Calle Blancos. (JOHN DURAN)

Agua con cisternas y pick up

Lo que se tiene confirmado es que en todas las zonas afectadas el AyA llevará agua con 10 cisternas y 10 pick up dos veces por día: por la mañana y por la tarde. No se descarta que se aumente a tres o más veces diarias.

El asunto no fue tan fácil, hubo que hacer fila para llenar los tarritos y botellas. (JOHN DURAN)

La contaminación se dio en el tanque de San Blas y eso provocó que, en varios cantones josefinos, desde el pasado lunes 22 de enero por la noche, la gente comenzara a denunciar olor a gasolina en el agua que salía del tubo.

Los cantones afectados son: Goicoechea, Moravia, Tibás, Montes de Oca y San José. En total, son 107 mil las personas que no están recibiendo ni una gota de agua.

Fue hasta la noche del pasado jueves 25 de enero el Ministerio de Salud lanzó una orden sanitaria para que nadie en esos cantones tomara agua del tubo, porque algunos resultados de laboratorio confirmaron la presencia contaminante de algo, todavía las autoridades no saben qué es ese algo.

Andan 10 cisternas y 10 pick up repartiendo agua en los cantones afectados. (JOHN DURAN)

Por si las moscas, el AyA lavó, el jueves 25 de enero, por segunda vez el tanque de San Blas que es el que abastece a esas comunidades.

¿Qué será lo que contaminó el agua en cantones de San José? Es una respuesta que todavía no tienen las autoridades.

El Ministerio de Salud sí pudo asegurar que por dicha en la contaminación que se encontró en el agua, con los análisis hechos, no hay hidrocarburos de los muy dañinos para la salud humana.

Las autoridades confirman que se está repartiendo agua dos veces al día. (JOHN DURAN)

Ni hervida

Este viernes 26 de enero, en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Mary Munive, fue más allá y les pidió a los vecinos de esos cantones que por el momento no tomen agua, no se bañen ni se laven las manos con el agua del tubo.

No sirve ni siquiera que se hierva el agua o que se le eche cloro. “No sabemos el nombre de la criatura todavía”, dijo la ministra Munive.

Para que quede más claro, es mejor no usarla para nada, ni para bañar al perro, ni lavar ropa ni los trastes.

El Ministerio de Salud confirmó que, hasta la media mañana de este viernes 26 de enero se habían atendido, por problemas con agua contaminada, una persona en la Clínica Clorito Picado de Tibás y cinco en el Área de Salud de Moravia.

Los pick up de AyA tienen un gran tanque en el cajón y todo un sistema para repartir agua. (JOHN DURAN)

La ministra Munive recomendó que, si por alguna razón tomaron agua del tubo y comienzan a sentir irritación en la piel o en la garganta, ardor en el estómago, náuseas, vómitos y dificultades para respirar, lo mejor es salir corriendo para el centro de salud más cercano.

El presidente ejecutivo de AyA, Alejandro Guillén, les trajo paz a las familias de cantones vecinos ya que muchos estaban con el Jesús en la boca por el temor de también ser ellos parte de los que están recibiendo agua contaminada.

“Se tienen mapeados todos los acueductos. Solo en el área metropolitana hay 33 y muchos se interconectan. Pero podemos asegurar que esto está contenido en el subsistema que depende de la planta de Guadalupe. Lo tenemos totalmente controlado y sabemos que está contenido”, aseguró Guillén.

En momentos difíciles de agua todo sirve para guardar un poquito: ollas, botellas, baldes. (JOHN DURAN)

No es nuevo

Después de una reunión entre la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, con los alcaldes Robert Zoch (Moravia), David Meléndez (Tibás) e Irene Campos (Goicoechea), se confirmó que este problema de la contaminación del agua no es nuevo para esos cantones.

Llenar un balde con agua es una gran salvada en estos momentos para los vecinos de Tibás, Moravia y Guadalupe. (JOHN DURAN)

La reunión la pidió la defensora para conocer qué está pasando y ahí los alcaldes le dijeron que ya ha sucedido en otras ocasiones algo parecido y que tienen grandes preocupaciones con las tuberías del AyA y también con la forma en que se dan las alertas cuando hay un tema de contaminación.