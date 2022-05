Puerto, conocido exoficial de Tránsito, se recupera de una nueva operación

Fernando Martínez, el exoficial de tránsito conocido como Puerto, se está recuperando de una nueva cirugía que le hicieron el lunes 9 de mayo en el hospital Calderón Guardia, en San José.

Él dice que su caso es un milagro y tiene muy presente que hace poco más de dos años la vio bien fea debido a un cáncer en la vesícula que le tuvieron que operar.

Ese fue el inicio de un viacrucis que lo llevó por un doloroso recorrido, ya que le entró una bacteria por la que tuvieron que hacerle 10 lavados quirúrgicos (le abren la herida para limpiarla por dentro) y hasta estuvo muy delicado en la UCI, pero por dicha todo eso quedó atrás.

A Fernando Martínez lo operaron para quitarle una hernia Foto: Cortesía Fernando Martínez. (Cortesía de Fernando Martínez)

“A raíz de todo eso que me pasó por la operación de la vesícula se me hizo una hernia, porque los tejidos quedaron muy débiles. Me habían dicho que debía esperar a que me llamaran, pero después de dos años fui a preguntar cuando me iba a operar y me dijeron que no me tenían ni siquiera en lista de espera, así que puse un recurso de amparo y los magistraros ordenaron al Calderón Guardia que me hicieran la cirugía en máximo un mes.

“Salí del hospital el jueves pasado y ya camino y todo, me están haciendo unas curaciones en el hospital y también me van a dar unas terapias, pero yo siento que todo va muy bien”, relató.

Puerto dice que los médicos se han sorprendido de lo rápido que se está recuperando.

“Le estoy poniendo mucho de mi parte, los médicos me mandan a caminar y yo lo hago porque si me quedo sentado me voy a atrofiar, entonces me esfuerzo lo más que puedo para recuperarme y llevar una vida normal”, aseguró el valiente.