Pulseadora creó aplicación de transporte en la que conductoras y usuarias serán solo mujeres

Andrea es la dueña de Chikas, la App de transporte exclusiva para mujeres. Foto: Cortesía. (Cor)

Andrea Madrigal Vásquez es una pulseadora que afina los últimos pasos para lanzar al mercado una aplicación de transporte diferente, se trata de Chikas, en la que las conductoras y las usuarias serán solo mujeres.

La idea de crear esta app nació hace año y medio y el lanzamiento se hará el próximo 2 de mayo.

“Esto nació como una necesidad mía, en nuestra casa tenemos solo un automóvil y muchas veces tenía que ir a entrenar largo de mi casa y me tocaba usar estas aplicaciones de transporte, pero eso me generaba un tipo de ansiedad por tantas cosas y ataques que han pasado, no puedo decir que haya tenido malas experiencias con hombres conductores, pero a veces uno como mujer es temerosa de que algo pueda pasar y se imagina más cosas de la cuenta.

“Recuerdo que un día le dije a mi esposo que me generaba demasiado estrés tener que subirme a un carro con un hombre y que por qué no hacíamos una App solo para mujeres, eso haría que me sintiera más a gusto. Aunque soy consciente de que a como hay hombres buenos y malos, también hay mujeres buenas y malas. Mi esposo tiene una empresa de aplicaciones y me dijo que le iba a meter mano y así empezó todo”, relató.

La plataforma se verá para las conductoras muy parecida Waze. Foto: Cortesía. (Cor)

Andrea contó que ahorita el proyecto está en la etapa de inscripción de conductoras y ya tiene a 60.

“La idea con esto es generar trabajo para las amas de casa, que las mujeres a las que les sobra tiempo un día a la semana, por ejemplo, puedan generar ingresos y que la plata que ganen, ya sea cinco mil, diez mil, o quince mil colones, sea plata para ellas”, manifestó.

Trabajarán con membresías

La creadora de la app explicó que las mujeres que quieran entrar a la plataforma como conductoras trabajarán con membresías, por lo que el total del dinero que generen en los viajes será para ellas.

Habrá varios tipos de membresías: las de un día al mes costarán ¢3.500; las de siete días al mes en ¢20 mil; las de 15 días al mes valdrán ¢40 mil y las de 30 días al mes costarán ¢72 mil, sin embargo, el primer mes (mayo) las conductoras no deberán pagar nada, solo obtendrán ganancias.

Estas son las redes sociales de la App. Foto: Cortesía. (Cor)

El costo del primer kilómetro será de ¢500 y el kilómetro adicional costará ¢480. Tanto las conductoras como las usuarias podrán acumular millas con cada viaje.

De momento, la App funcionará solo en la Gran Área Metropolitana, pero la idea es que pronto se pueda extender a otras partes del país.

La pulseadora dice que se han afiliado conductoras que habían buscado trabajo durante mucho tiempo y hasta ahora encontraron algo que se adaptara a sus necesidades.

“Un día de estos me llamó una señora y mientras hablábamos se oía una chiquita llorando, me dijo que ella era abuelita y cuidaba a la nieta, pero que había días de la semana que estaba libre y necesitaba generar un ingreso.

“También me contactó una señora que tenía a la mamá enferma y me dijo que ella la cuidaba en las mañanas, pero que en las tardes llegaban los hermanos a ayudarle, entonces ella podía aprovechar esos ratos para trabajar. Ella me comentó que siempre había querido trabajar en alguna de estas plataformas, pero le daba miedo subir hombres, entonces esta le quedó apenas”.

La pulseadora está feliz de que la plataforma dará trabajo a mujeres. Foto: Cortesía. (Cor)

Los requisitos para las conductoras son: - Tener licencia de conducir al día. - Presentar la hoja de delinciencia. - Tener SINPE móvil activo. - Tener un carro que sea de modelo 2000 en adelante, que tenga el marchamo y la revisión técnica al día.

Futuras clientas agradecidas

Andrea dice que también ha recibido mensajes de futuras clientas de la plataforma que están deseando que empiece a funcionar porque se sienten más confiadas de viajar solo con mujeres.

“Una mujer me contó una vez que pidió un carro a una plataforma y como había mucha presa el chofer la dejó tirada con los hijos, nunca llegó. Otra me contó que una vez andaba en un carro de una plataforma y que el chofer, sin preguntarle, pasó a un lugar feo de San José a comprar marihuana.

“También recibí un mensaje de un papá que dice que esta app le da la confianza para que sus hijas viajen y eso me alienta mucho. No es que yo sea feminista, simplemente que algunas mujeres preferimos viajar con otras mujeres.

Las amas de casa podrán aprovechar sus ratos libres para ganar dinero. Foto: Archivo.

La dueña de la aplicación explicó que esperan nunca tener un problema como el que un hombre se haga pasar por mujer para usar la plataforma, dice que es muy difícil controlar eso, pero adelantó que si en algún momento una conductora llega a recoger a alguien y ve que es un hombre, ella tiene todo el derecho de no subirlo.

“Cuando las usuarias pidan un carro, ellas deberán poner si llevan a un acompañante o a una mascota y las conductoras tendrán acceso a esa información para decidir si quieren o no hacer el servicio, tendrán total libertad de decidir a quiénes suben a su vehículo.