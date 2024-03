Una persona creó cuadernos para zurdos para evitar los dolores de cabeza al escribir

Nathalie Blanco es una niña zurda que está encantada con los Zuadernos. Cortesía.

Cuando era niña, a Paola González la obligaron a aprender a escribir con la mano derecha, porque era zurda y en su época, escribir con la mano izquierda era un pecado. Por eso, hace unos meses sacó una línea de cuadernos para zurdos y evitar que chicos y grandes enfrenten esas dificultades a la hora de escribir.

El 13 de agosto del año pasado, Día del Zurdo, Paola lanzó los Zuadernos, un cuaderno especialmente diseñado para los zurdos, ya que les ayuda a tomar una mejor postura a la hora de escribir, evitar dolores de brazo y hay quienes están mejorando su caligrafía gracias a este tipo de cuaderno.

Una de las beneficiadas es Nathalie Blanco, una chiquita zurda, que tiene nueve años y está en cuarto grado de la escuela. En enero, su mamá, Ivannia Rodríguez encontró los Zuadernos en Facebook y se dedicó a investigar sobre sus beneficios y se los compró a Nathalie, quien le dice a su mamá que está encantada.

Estos cuadernos tiene los renglones más largos que un cuaderno convencional. Cortesía.

LEA MÁS: ¡Qué belleza! Iglesia de Coronado fue remozada y acá le mostramos lo linda que quedó

“Antes de comprarlos le expliqué cómo funcionaban, le hice una hoja simulando su diseño y le llamó la atención. Le compré un cuaderno para cada materia y está fascinada, ha mejorado su letra, ya no le duele el brazo y se siente más cómoda.

“Mi hermano Saúl es zurdo y cuando vio el cuaderno lo probó y me dijo cómo no los había creado, cuando él era un niño y ahora tiene 40 años”, comentó.

Paola González es la mente detrás de los Zuadernos y conversó con La Teja para contarnos sobre su “bebé”.

Una niña de 9 años está encantada con un cuaderno para zurdos.

Para todos

González contó que desde hacía un tiempo venía barajando la idea de crear los cuadernos, pero pudo lograrlo hasta el año pasado.

“Cuando era pequeñita me obligaron a escribir con la mano derecha, me amarraban la mano con masking para escribir con la derecha y todo lo demás lo hago con la izquierda, peinarme, lavarme los dientes, cortar, comer.

LEA MÁS: ¡Qué carga! Agricultora tica hará realidad su sueño de ver sus productos en Europa

“Tengo una prima que la iban a mandar a una aula diferenciada, porque se pensaba que era anormal y cuando tuve la idea pensé en el suplicio que pasamos los zurdos para escribir y por eso busqué algo para que el encuadernado quede arriba y no estorbe”, añadió.

González tiene 46 años y es geógrafa de profesión y recordó que en una conversación con amigos, una persona contó que su hija era zurda y le grapaba las hojas al revés para que no tuviera problemas al escribir.

Paola González es la mente detrás de los Zuadernos. Cortesía.

Paola comenzó a investigar y gracias a eso detectó cuáles eran las necesidades de este sector de la población.

-¿Qué distingue a un Zuaderno de un cuaderno convencional?

Por fuera se ve como un cuaderno regular, con los resortes o cosidos a la izquierda, pero cuando se abre el renglón no va de forma vertical, sino que se da vuelta al cuaderno y se acomoda de forma horizontal. De esta manera, se escribe con el resorte para arriba.

“Es una idea sencilla, pero he recibido muy buenos comentarios de gente que dicen que a los estudiantes les funciona, porque no les duele la mano y se sienten más cómodos al escribir.

“Con un cuaderno convencional, las personas tienen que hacer un esfuerzo importante, como un gancho para poder escribir y eso puede afectar la postura, provocar molestias en los codos, malformación en las manos. Hay una facilidad para aprender los trazos”, destacó.

Los cuadernos convencionales le provoca a los zurdos molestias para escribir. Cortesía.

Cada Zuaderno tiene en la parte de atrás una frase de famosos que son zurdos, para motivar a quienes usen este tipo de herramienta, y Paola comentó que cuando hizo la investigación consultó cuánto estaba dispuesto a pagar una persona por un Zuaderno.

“La gente dijo que podían pagar entre tres mil y cinco mil colones y me fui a la base, porque la idea no es golpear el bolsillo de la gente, más sabiendo que son niños los que los están usando. Cada cuaderno tiene 50 hojas, pero al ser más largo funciona como un cuaderno regular.

“En este momento estoy creando un cuaderno de caligrafía. Todo esto me produce mucha satisfacción, porque he recibido mensajes de padres de familia, de alumnos y hasta de maestros, en donde hablan de los beneficios de los Zuadernos”, expresó.

Así escribirá una persona zurda con los Zuadernos. Cortesía.

-¿En dónde comprarlos?

González añadió que los Zuadernos están en algunas librerías y también se le puede contactar a ella para encargar sus cuadernos. A Paola se le escribe al 6182-8416.

“Todo esto me llena de alegría, porque siento que en algo se está cambiando, se está repensando la forma de escribir. Como en todo, han habido comentarios negativos, porque hay gente que me dice que es zurda y no los necesita, pero la mayoría de las personas los han visto con buenos ojos”, destacó.