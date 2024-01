¡Qué carga! Agricultora tica hará realidad su sueño de ver sus productos en Europa

Noilyn Barrantes es una agricultora de Paquera que exportará cacao a Inglaterra a partir del 2025. Cortesía.

Gracias a sus laboriosas manos y a su incansable deseo de salir adelante, una agricultora de Río Grande de Paquera, en la Península de Nicoya podrá hacer realidad su sueño de ver su cosecha cruzar el Atlántico.

Noilyn Barrantes trabaja con ahínco la tierra y pese a que no pudo terminar de estudiar en el colegio, eso no le fue impedimento para querer aprender, capacitarse y mejorar sus técnicas para producir alimentos de calidad y en armonía con el ambiente.

Hace dos años, Barrantes fue invitada junto a otros 9 agricultores para participar en un proyecto para la siembra de cacao y el año pasado logró sembrar 82 arbolitos.

“Se podría decir que mi finca es agroecológica, porque no usamos agroquímicos para la siembra y cuando me invitaron a participar en este proyecto, nos explicaron que se haría de forma orgánica, cosa que también me llamó la atención y me emocionó.

“Se espera que para el 2025 ya podamos ver la primera cosecha y poco a poco veremos la evolución del producto “, comentó ilusionada esta pulseadora.

Este proyecto lo está desarrollando gracias a una alianza con la empresa Hotel Chocolate de Inglaterra y otras instituciones locales como el Catie y el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura).

En junio del 2022, esta porteña sembró 82 arbolitos de cacao. Cortesía.

Uno más. La semana anterior, Barrantes y otras 26 mujeres finalizaron un programa en donde aprendió cómo llevar sus cuentas y cómo ganar un salario. Durante 12 semanas llevó la capacitación en la Academia de Mujeres Empresarias (AWE, por sus siglas en inglés), gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos.

Según contó Noilyn, la empresa inglesa compra la mayoría del chocolate en el continente africano, pero quieren romper con ciertas prácticas como el trabajo infantil y por eso pusieron sus ojos en Tiquicia, para adquirir un producto artesanal y que no involucre a menores de edad.

“A lo largo de este proceso hemos recibido mucho acompañamiento. Por ejemplo, un día vinieron a mi casa y se hizo un día de campo, se elaboraron abonos y queremos establecer un centro de acopio, en donde los productores reciben el cacao en baba y luego se realiza el proceso para la exportación”, afirmó ilusionada.

En la actualidad, es la dueña de la finca Herbar, en donde siembran aguacate, cítricos, bananos, caña de azúcar, guayabas y miel.

“Me siento muy orgullosa de que pueda ver que mi esposo y yo podremos superarnos y hemos recibido mucho apoyo. Hace dos años logramos sembrar los arbolitos y vemos cómo van creciendo y esperamos en un año ya ver su fruto”; destacó.

La semana anterior, Barrantes concluyó una capacitación que le brindó la Embajada Americana en el país. Prensa Embajada EEUU. (ELADIO RAMIREZ)

Todo terreno

Noilyn y su familia viven gracias a la agricultura. Esta porteña de 44 años quería ser veterinaria y cuando era una jovencita se fue a Alajuela para trabajar en su sueño. Su madre se enfermó y tuvo que volver a su casa para trabajar en los guayabales, ayudando como jornalera, embolsando, abonando y cortando esta fruta.

“Al tiempo de estar en los guayabales conocí a mi esposo y juntos trabajamos durante un tiempo unas tierras que le heredó su papá, pero cuando nos casamos tuvimos que comenzar de cero”, afirmó.

Barrantes recordó que no tuvo luna de miel, ella y su esposo, Eduardo agarraron un machete y comenzaron a chapear el terreno en donde vivían, para comenzar a sembrar guayaba. Además, tienen unos terneros y unas gallinitas, con lo que producen quesos y venden huevos.

Esta pulseadora desea mejorar las condiciones de su casa para ella y su esposo. Cortesía.

Pero en el camino no todas han sido maduras para Noilyn. Su esposo tuvo un accidente en la espalda, luego de que le cayera la rama de un árbol y comenzó a tener problemas de audición, hasta que fue declarado como una persona sorda. Eduardo no concluyó la escuela y no tiene un trabajito formal, sino que se defiende como boyero jalando lo que le pidan los vecinos.

“He hecho los trámites para que en la Caja le den una pensión por invalidez, pero se la negaron. A mí me duele cuando me dice que se siente inútil. Para mí es muy difícil verlo así y me gustaría que tuviéramos una vida mejor.

“Mi casa no tiene piso, no me incomoda, porque es mi casa, pero sé que si tuviera una mejor casita, mi esposo estaría mejor. Además, tengo en mente otros proyectos para este año y yo no pido que me regalen nada, lo que necesito es un empujón”, afirmó.

Noilyn produce abonos y siembra aguacate, guayaba, cítricos. Cortesía.

Metas

Gracias a lo que ha estudiado, Noilyn quiere llegar a final de año y contar con un aguinaldo.

“Lo que generamos lo usamos para pagar recibos, comprar insumos, medicamentos para los animales. En las capacitaciones nos dicen que tenemos derecho a un salario, pero hemos llegado a diciembre y no nos compramos nada, porque no nos alcanza”, expresó.

Además, quiere atraer turistas a su casa. Un día llevó a un grupo de misioneros y les hizo una olla de carne, con el apoyo de su mamá y quiere repetir la experiencia. Su sueño es tener una especie de corral y un lugar adecuado para atender a sus clientes.

“Al agricultor a veces se le valora poco, yo le digo a la gente, si el agricultor no trabaja, la gente no come. Por eso, quiero quiero crecer, para vivir un poco mejor: quiero construir un corral, desarrollar turismo local en mi casa, tener condiciones para atender turistas y que aprendan cómo trabajamos y adquieran nuestros productos”, afirmó.