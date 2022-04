Qué frío se sintió en las juntas de votación durante esta segunda ronda electoral

En el Instituto de Alajuela hasta la lluvia acompañó a los votantes. Foto: Silvia Núñez (Cortes)

En Hatillo, la gente en dos toques votaba y jalaba. Foto: Silvia Coto (Cortes)

En Tibás tampoco calentaron las votaciones. Foto: Sergio Valverde. (Cortes)

La mayoría de las juntas de votación no calentaron en esta segunda ronda electoral.

Así lo constató La Teja durante un recorrido por diferentes escuelas y colegios.

“Esto está peor que en la primera ronda, que por lo menos se veían unas cuantas banderas, la gente está como desmotivada o dudosa, como se extrañan las elecciones de antes. Ahora uno se siente un poco más liberado con las vacunas, pero la gente no acudió al llamado”, dijo María Rojas, vecina de Hatillo, quien votó en el Liceo Edgar Cervantes.

En la Escuela Juan Flores Umaña, en Ipís de Goicoechea, el asunto apenas estuvo “tibio” después de almuerzo y la mayoría de las personas que llegaron apoyaban al verdiblanco.

En la escuela República Dominicana, en San Francisco de Dos Ríos, había mucha menos gente en comparación a la primera ronda.

“Fui a votar a las 9 de la mañana, no encontré nada de fila y entonces no duré más de cinco minutos desde que entré a la escuela hasta que salí. Eso sí, como esta vez sí permitieron poner toldos, había más ambiente afuera del centro educativo, con grupos de ambos partidos con música y banderas”, contó Ricardo Silesky, vecino de San Francisco.

En la escuela del Pacto del Jocote todo transcurrió con calma. Foto: Franklin Arroyo (Cortes)

Escuela de La Pitahaya de Cartago el ambiente estuvo frío. Foto: Karen Fernández (Cortes)

En la Escuela Unidad Pedagógica José Rafael Araya Rojas, en la Florida de Tibás, también estuvo bien apagado, la gente no tuvo ni que hacer fila.

Las elecciones presidenciales en el Instituto de Alajuela estuvieron pasadas por agua en horas de la tarde y el ambiente estuvo muy tranquilo.

“En las afueras de la institución había muy pocos simpatizantes con banderas o camisetas de su candidato favorito y afuera de las aulas los votantes hacían fila tranquilamente y con mucho orden. En los alrededores de la calle ancha, es decir, en el centro de la ciudad manuda, también pudimos ver muchos carros con banderas y pitando pese a que el clima no era el mejor para salir a la calle”, contó Sylvia Núñez, vecina de esa provincia.

El ambiente en la escuela España, en el centro de San Antonio de Belén, en Heredia, era, sin duda, el más triste que se ha visto en una elección nacional. La poquita gente que llegaba votaba en carrera y se devolvía para la casa, casi no había manifestaciones, se vieron pocas banderas, pocos seguidores de los partidos y poco entusiasmo, la atmósfera parecía más a la de un velorio que a la de una fiesta electoral.

El ambiente en la escuela Manuel Ortuño Boutín, en San Rafael Arriba de Desamparados, estuvo mucho más frío que en años anteriores, incluso había mucho menos movimiento que en la primera ronda electoral.

En la escuela Omar Dengo de barrio Cuba los niños hicieron una manta con sus manitas. Foto: Eduardo Vega. (Cortes)

En la escuela Omar Dengo de barrio Cuba, a eso de las 8 de la mañana, estaba tibio el ambiente; sin embargo, después de las diez de la mañana comenzó a calentar.

“Fue lindo ver que los guías, esos chiquillos y jóvenes que tanta falta hicieron el 6 de febrero, sí estuvieron, poquitos, pero nos recordaron la importancia de que todas las edades estén presentes fortaleciendo la democracia”, dijo Eduardo Vega, vecino de Barrio Cuba.

Don Randall Artavia quien trabaja en ese centro educativo, además, vive al frente e hizo una manta que decía: “Derechos sagrados la patria nos da”. La manta se pintó de blanco, azul y rojo y con un gran detalle, la manita de los niños de la escuela, alumnos de primero y segundo grado. La manta será usada en la institución el próximo 15 de setiembre.

En la escuela Pacto del Jocote en Alajuela, en horas de la mañana, hubo un ambiente tranquilo, con las personas participando del proceso de forma respetuosa. En el centro de votación había juntas receptoras con filas de tres o cuatro personas y otras que no tenían a nadie esperando.

En horas de la tarde llovió y la afluencia de personas se mantuvo constante. En los alrededores se observaron signos externos de ambas agrupaciones, cada bando con mucho entusiasmo.

En la escuela República del Paraguay en Hatillo, una de las que más votantes recibe, se veía poca gente.

“Aquí fue más lo que duré parqueándome que poniendo el dedo, no había nadie esperando para votar, se siente raro cuando antes uno no podía ni caminar por la acera porque estaban los seguidores de los partidos dando banderas y camisetas y de todo, ahora no me tope a nadie, lo más al cuidacarros que se me arrimó para pedirme plata”, dijo Sergio Rojas, vecino de Hatillo.