¡Qué montón de multas hicieron en un día por irrespeto a la restricción vehicular!

Mejor pórtese bien para que no tenga problemas con la policía de Tránsito. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El operativo de tránsito para la Navidad ya inició, pero los tráficos que reforzaron San José en el primer día de estas acciones se sorprendieron, porque resulta que lo que más abundó fueron choferes que irrespetaron la restricción vehicular.

Aunque es una medida vieja y más que conocida, muchos conductores se la juegan para entrar a San José el día que no pueden, pero ahora como los oficiales están reforzando la vigilancia muchos chocan con pared y terminan yéndose para la casa con una multa.

Cartaginés que festejó divorcio adornando carro: “Celebro que recuperé mi vida”

Solo el viernes pasado los tráficos hicieron 121 partes de los cuales 85 fueron precisamente por irrespeto a la restricción vehicular, medida que busca reducir las presas en la capital, que en estas épocas del año se ponen peor que nunca.

Los oficiales también hicieron multas por servicio ilegal de transportes, licencias vencidas, el no uso del taxímetro, no portar implementos de seguridad (triángulos, llanta de repuesto, extintor), no uso de aditamentos reflectivos en motocicletas, entre otros.

Los tráficos están ahora reforzando los controles en carretera. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Médico: “Diabéticos en Costa Rica llenarían 14 Estadios Nacionales”

Hasta retiraron cuatro juegos de placas a personas mal estacionadas.

Dicen que en guerra avisada no muere soldado, sin embargo, en esta que apenas inicia ya han caído muchos, cuídese y respete la ley de Tránsito y revise que ande todo lo necesario en el carro para que no lo apreten los tráficos, no vaya a ser que tenga que usar parte del aguinaldo pagando multas.