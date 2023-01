¡Qué novelón! Comparecencia de Piero Calandrelli tuvo pleitos, reclamos y hasta lágrimas

Alberto Vargas Zúñiga conocido como Piero Calandrelli, declaró este miércoles ante los diputados. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

La comparecencia que tuvo en la Asamblea Legislativa Alberto Vargas, creador del personaje Piero Calandrelli, estuvo muy entretenida, ya que fue todo un novelón.

Hubo pleitos, reclamos, adulaciones y hasta lágrimas durante las más de tres horas durante las que se extendió la participación del polémico personaje.

Vargas fue convocado por los legisladores de la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos para hacerle preguntas sobre las supuestas órdenes que habría recibido por parte de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y la funcionaria de Casa Presidencial, Mayuli Ortega, de atacar en redes sociales a periodistas, medios de comunicación y políticos.

El trol entró a la sala de sesiones con actitud tranquila, vestido con un traje negro, camisa blanca y zapatos grises. Llevaba en su mano un sobre con las pruebas que asegura tener.

Alberto inició su participación leyendo un documento en el que contó cómo nació el personaje Piero Calandrelli y el primer acercamiento que tuvo con Rodrigo Chaves, cuando aún era candidato presidencial.

Supuestamente, el ahora presidente de la República le mandó un mensaje agradeciéndole por el apoyo que hizo durante la campaña.

“Todo inició como una distracción mía, porque siempre me han gustado las redes sociales y la política, por eso empecé a meterme bastante en las campañas del PUSC y del PAC, esas intervenciones las hice ad honorem, fue algo voluntario y espontáneo de mi parte.

Pilar Cisneros estuvo molesta durante toda la comparecencia. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Inició la manipulación

Vargas asegura que trabajó --sin remuneración-- para el Partido Acción Ciudadana (PAC), pero que se desligó desde que Welmer Ramos ganó la convención, o sea, antitos de que iniciaran la campaña electoral pasada.

Como él --o mejor dicho, el personaje Piero Calandrelli-- había ganado cierta popularidad en redes sociales, buscó la forma de continuar vigente.

Como le llamaba la atención el candidato Rodrigo Chaves, empezó a apoyarlo de forma voluntaria, generando contenido desde su página de Facebook.

El 10 de octubre del 2021 el presidente Chaves, presuntamente, le envió un mensaje por Facebook agradeciéndole el apoyo y la difusión de su proyecto a la población y eso lo motivó aún más.

El hombre aportó varias pruebas ante la Comisión. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El trol asegura que en enero del 2022 Pilar Cisneros lo llamó para agradecerle por sus publicaciones y además lo invitó a unirse al movimiento, por lo que él aceptó.

Mientras él hablaba de los acercamientos con Cisneros, la diputada negaba con la cabeza y, claramente molesta, hacía comentarios a los diputados que tenía a la par.

Ella por ratos veía el celular, pero cuando él la mencionaba, lo volvía a ver llena de furia.

Los diputados le preguntaron quiénes ordenaban los ataques contra ellos. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Alberto dijo que Pilar lo contactó con dos personas de comunicación de la campaña, quienes le daban información para que la publicara. Hasta ahí todo iba bien, porque el material era en apoyo a Chaves.

“A principio de febrero, antes de las elecciones, Rodrigo Chaves me llamó para felicitarme y agradecerme por todo mi aporte, no era para menos, fui un gran contribuyente al resultado, porque soy un experto en datos, no un trol”, manifestó.

Inició el “sicariato digital”

Alberto dice que la semana siguiente a las elecciones de la primera ronda electoral lo contactó Joselyn Chacón, a quien pusieron como jefa de campaña de Chaves para la segunda vuelta.

Él aseguró que Joselyn Chacón era una de las candidatas a diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) por San José y como no alcanzó los votos para una curul, la pusieron a liderar la campaña y luego de ministra de Salud.

Alberto dice ya para ese entonces la información que le pedían compartir en redes sociales era agresiva contra el Partido Liberación Nacional (PLN) y medios de comunicación.

“Durante el periodo de segunda vuelta estuve recibiendo llamadas de Pilar Cisneros y muchos mensajes de WhatsApp, el tono era siempre de atacar a la prensa, especialmente a La Nación, CR Hoy y Telenoticias”, contó.

Él dijo que parte de la motivación para actuar de esa manera era porque admiraba mucho a Pilar Cisneros y a Rodrigo Chaves y quería quedar bien con ellos.

Cisneros dijo que Alberto es un mentiroso compulsivo. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Él declaró que Joselyn también le daba órdenes y que en la primera semana de marzo ella le ofreció ¢145 mil por semana (durante tres semanas), sin embargo, asegura que nunca le pagaron.

Después de la victoria de Chaves, Vargas siguió haciendo publicaciones desde el perfil de Piero. Semanas después, la ministra de Salud, aparentemente, lo contactó para proponerle que siguiera apoyando el Gobierno, pero con un enfoque más de ataque.

“Ya desde julio y agosto (del 2022) empecé a recibir material de ataque a los medios de comunicación. La más insistente en esos ataques era Joselyn Chacón. En esta época también empieza la línea de ataques a los diputados de los partidos Liberación Nacional y Frente Amplio y un especial foco a los diputados Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Andrea Álvarez y Ariel Robles”.

“No tiene inteligencia emocional”

Alberto dice que le dolió mucho que la ministra de Salud le pidiera publicar información en contra de Álvaro Ramos, expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que no le hizo caso en eso.

“Yo estoy convencido de que la ministra de Salud, Yoselyn Chacón, no tiene inteligencia emocional.

Alberto fue interrogado por unas tres horas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Primero negó los pagos, luego dijo que me pagó, pero que fue por una campaña de salud, y como se dio cuenta que metió la pata, ahora salió diciendo que fue por caridad”, expresó el personaje en la comparecencia en la Asamblea Legislativa.

Luego de eso se vinieron las preguntas de los diputados y Alberto reconoció que durante mucho tiempo fue un trol, un mentiroso, un “sicario político”.

En esa etapa de la comparecencia, Varga aseguró que también Mayuli Ortega, trabajadora de Casa Presidencial, le daba órdenes para atacar en redes sociales y le pagaba.

Los diputados podrían volver a convocar a Vargas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Los legisladores le preguntaron a Alberto si sabe de dónde sale la plata para mantener la red de troles que él asegura que sigue trabajando con el Gobierno, pero dijo que no tenía la menor idea.

Se secó las lágrimas

Mientras Vargas contestaba las preguntas de la diputada liberacionista Katherine Brown, dijo que está pasando por un momento muy difícil en su vida y por eso hasta lloró.

“No es sencillo caminar por la calle y ser visto como un estafador (pausa) y discúlpeme que me quiebre de esta manera, pero desde que llegué a la GAM me gritaron, me insultaron en la calle y eso no es justo”, lamentó mientras se limpiaba las lágrimas.

Cuando le tocó el turno de preguntar a Pilar Cisneros, la diputada del Partido Progreso Social Democrático, se le fue con todo a Vargas y lo trató de mentiroso cada vez que pudo.

Ella le dijo que tenía pruebas de que él le había dicho a la ministra de Salud que había perdido una hija en un accidente de tránsito y de que era médico, de que estaba por terminar la carrera de Leyes, y de que tenía hijas adoptivas, cuando todo eso era mentira.

En algunas de esas preguntas Alberto se abstuvo de contestar y en otras dijo que esos mensajes eran falsos y que todo eso lo iba a judicializar.

En la comparecencia también trascendió que Alberto ya había estado en la Asamblea Legislativa en dos ocasiones.

Una vez llegó a almorzar con el diputado Leslye Bojorjes, del PUSC, y en otra almorzó con seis legisladores, pero no reveló los nombres porque dijo que no tenía la autorización.

Alberto se negó a hablar con los medios de comunicación este miércoles. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El diputado Ariel Robles fue duro en sus declaraciones, porque dijo que Alberto Vargas es un mentiroso, pero que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y la propia Pilar Cisneros, también.

Una de las últimas participaciones fue la Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista y mientras él le hacía preguntas, Vargas reconoció que lo admira, incluso dijo que si pudiera devolver el tiempo, votaría por él, pero Eli le dijo que en estos momentos esa afirmación no le alegraba para nada.

Dinorah Barquero, presidenta de la comisión, dijo que en caso de ser necesario, Vargas podría ser citado de nuevo para ampliar la declaración.

Él entregó algunas de las pruebas que tiene, y se comprometió a ir a entregar las que hacen falta en los próximos días, ya que aseguró que no pudo llevarlas todas porque estuvo fuera de la GAM porque temía por su vida.