Videos: Pilar Cisneros enojó a diputados y estos le dieron durísimo a ella y al presidente

Este martes la diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), enojó a sus compañeros en su participación en el plenario porque dijo que un “puñadito de diputados” le pone más atención de la debida al tema de los troles y eso le encendió la mecha a los demás legisladores.

Luego de eso el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Carlos García, se molestó mucho y le exigió a Cisneros respeto con tono fuerte.

Pilar Cisneros desató la ira de sus compañeros. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Ante eso el diputado Ariel Robles propuso al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, que se llevara a cabo un debate consensuado para que cada partido pudiera decir lo que piensa sobre los troles y la forma en la que el presidente de la República se expresó del tema y luego de una discusión se aceptó la moción.

La legisladora Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio, dijo que el odio que vio a ayer en el presidente de la República es en realidad miedo al que piensa diferente, además, le dijo a Cisneros que Rodrigo Chaves se equivoca a veces como se equivocan todos los seres humanos.

Ariel Robles dijo que fue la misma ministra de Salud la que reconoció este lunes que le dijo maldito a un periodista porque sacó notas sobre acciones suyas y aseguró que eso no se puede permitir de ninguna manera.

“Que tiene de diferente de la prensa canalla que tanto han criticado a todo esto? Lo que les molesta al presidente y a doña Pilar es que haya gente pensante y se levante y diga lo que piensa y que no tienen rabo que le majen”, manifestó.

El legislador Luis Fernando Mendoza, del Partido Liberación Nacional (PLN), fue uno de los legisladores más enérgicos, se mostró muy molesto por la forma en la que se expresó el presidente Chaves el lunes en la conferencia de prensa.

Diputado le tiró durísimo al presidente -

“La paciencia de Liberación Nacional se está acabando, parece que seguimos en campaña política. Creí que cuando entramos el 1 de mayo se iba a acabar la campaña y la fracción de Liberación Nacional sigue recibiendo los embates, troles oficialistas es lo que hay hoy”, dijo el legislador.

Mendoza expresó que el presidente Chaves no tiene inteligencia emocional, por eso pierde la paciencia y le recomendó un libro de sicología.

Merece atención

Monserrat Ruiz, del PLN, aseguró que se ha demostrado que hay teclados prostituidos por las cosas que se han visto en redes sociales y es un tema que merece atención, no debe minimizarse como aseguran el presidente Chaves y la diputada Cisneros.

“Sí, el tema de los troles tiene que verse y que se gaste el tiempo que se tenga que gastar, no podemos seguirnos amedrentando, la bandera de todos nosotros es una, no se debe desacreditar ni minimizar lo que está pasando. Exigimos respeto, ¿cuál es el ejemplo que damos al abstencionismo para que no crezca?

Ruiz dijo que su familia ha recibido amenazas por las declaraciones que ella ha dado sobre el tema de los troles y asegura que eso es lamentable.

Los diputados del PPSD minimizaron el tema e invitaron a los diputados a tratar en plenario otros asuntos de más “relevancia para el país”.

Carlos García le tiró a Pilar Cisneros -

La liberacionista Dinorah Barquero le dijo a Pilar Cisneros que debía de ser más agradecida porque la empresa Teletica, que tanto critica y de la que tan mal habla ahora, le dio de comer durante muchos años.

El diputado Carlos García también hizo alusión a las críticas que hace la diputada oficialista a Teletica, canal de comunicación en el que fue directora durante muchos años.

“Yo tengo una duda, ¿un medio de comunicación es corrupto por nacimiento o se hace corrupto a partir de cierto tiempo o a partir de ciertas circunstancias o a partir del momento en qué no estamos ahí?”.

García además invitó a sus compañeros a la reflexión para saber cómo están usando el poder que los ciudadanos les dieron al votar por ellos, ya que asegura que algunos lo están usando de mala manera.