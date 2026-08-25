¿Qué pasa con la restricción vehicular el próximo lunes 31 de agosto?

Como el próximo lunes 31 de agosto el país celebra el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense y es un día feriado, le consultamos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) qué sucederá con la restricción vehicular.

Por la habitual disminución de vehículos que circulan durante los feriados cuando las instituciones públicas y los centros educativos están cerrados, el Mopt decidió suspender ese día la restricción vehicular.

La restricción vehicular no se aplica el próximo lunes 31 de agosto. (MOPT/Cortesía)

“Así, por primera vez desde su creación vía Ley, en noviembre del 2021, este festivo del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, se celebrará entre semana, por lo que, como suele ocurrir en los días feriados, la limitación de paso en la capital, según la matrícula del vehículo, quedará sin efecto ese día, para los automotores con placas finalizadas en 1 o en 2, en este caso”, explica el Mopt.

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Aclara la Policía de Tránsito que la restricción vehicular sí se aplicará el viernes 28 de agosto para las placas finalizadas en 9 o en 0 y se retomará, entonces, el martes primero de setiembre, con las matrículas cuyo último dígito sea el 3 o el 4.

La restricción vehicular se retomará el martes primero de setiembre, con las matrículas finalizadas en 3 o en 4. (Cortesía)

La restricción se aplica a toda la Circunvalación y a las calles internas de la misma, excepto el nuevo tramo de Circunvalación Norte, que va del cruce en Calle Blancos al intercambio en La Uruca.