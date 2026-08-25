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¿Qué pasa con la restricción vehicular el próximo lunes 31 de agosto?

Es la primera vez desde su creación que el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense se celebrará entre semana.

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Por Eduardo Vega
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Como el próximo lunes 31 de agosto el país celebra el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense y es un día feriado, le consultamos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) qué sucederá con la restricción vehicular.

Por la habitual disminución de vehículos que circulan durante los feriados cuando las instituciones públicas y los centros educativos están cerrados, el Mopt decidió suspender ese día la restricción vehicular.

Restricción vehicular en San José no se aplicará por primera vez en el festivo del 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.
La restricción vehicular no se aplica el próximo lunes 31 de agosto. (MOPT/Cortesía)

“Así, por primera vez desde su creación vía Ley, en noviembre del 2021, este festivo del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, se celebrará entre semana, por lo que, como suele ocurrir en los días feriados, la limitación de paso en la capital, según la matrícula del vehículo, quedará sin efecto ese día, para los automotores con placas finalizadas en 1 o en 2, en este caso”, explica el Mopt.

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Aclara la Policía de Tránsito que la restricción vehicular sí se aplicará el viernes 28 de agosto para las placas finalizadas en 9 o en 0 y se retomará, entonces, el martes primero de setiembre, con las matrículas cuyo último dígito sea el 3 o el 4.

No habrá restricción vehicular por placa entre el lunes 23 de diciembre y el viernes 3 de enero. Se vuelve a aplicar hasta el lunes 6 de enero, de acuerdo a lo que confirma el Mopt.
La restricción vehicular se retomará el martes primero de setiembre, con las matrículas finalizadas en 3 o en 4. (Cortesía)

La restricción se aplica a toda la Circunvalación y a las calles internas de la misma, excepto el nuevo tramo de Circunvalación Norte, que va del cruce en Calle Blancos al intercambio en La Uruca.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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