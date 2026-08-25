El Ministerio de Trabajo responde: ¿Cómo se debe pagar el próximo 31 de agosto, que es feriado?

El próximo lunes 31 de agosto, que desde 2021 es feriado en el país, se celebra el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

Le preguntamos al Ministerio de Trabajo cómo debe pagarle ese día tanto si lo trabaja como si no.

El próximo lunes 31 de agosto es feriado de pago no obligatorio, según confirma el Ministerio de Trabajo. (Festival Flores de la Diáspora Africana/Cortesía)

“Para los efectos de pago, en caso que corresponda, es necesario tomas las siguientes consideraciones: Las empresas que tienen pago semanal (en actividad no comercial), es decir, que reconocen en el salario solo el tiempo efectivamente laborado de la semana, deben pagar los días trabajados sin incluir el pago del día feriado, si no se labora.

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“Si lo laboran se debe agregar al salario el pago por ese día. Bajo esta modalidad de pago semanal, si se trabajan horas extra en este feriado, deben remunerarse a tiempo y medio, es decir, de manera ordinaria”, explica Trabajo.

Además, el ministerio aclara: “Los centros de trabajo que pagan mensual o quincenal y los dedicados al comercio que pagan semanalmente, reconocen el salario de todos los días del mes, aunque sea sean descansos semanales o feriados.

“En estos casos, deben cancelar el salario completo de la semana, quincena o del mes, incluyendo el 31 de agosto. Si laboran ese feriado, deben agregar el salario de un día sencillo para completar el pago doble. Si en el feriado se trabajan horas extra se deben pagar a tiempo y medio doble, o sea, pago triple”.

Si usted trabaja el próximo 31 de agosto se lo deben pagar doble. (Mayela López)

El Ministerio de Trabajo aclara que aunque la empresa sea nacional, transnacional o internacional, tiene que conceder ese día feriado a sus trabajadores en Costa Rica.

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Además, ningún trabajador está obligado a trabajar este día; únicamente lo estará si está de acuerdo.

Si se niega a trabajar en esta fecha, no puede ser sancionado por esta causa.