¿Qué pasa si aguanto mucho las ganas de orinar?

Aguantar las ganas de orinar mucho tiempo provoca graves problemas de salud (Canva/Canva)

La vejiga almacena entre 400 y 600 mililitros de orina. Cuando alcanza su capacidad, envía señales al cerebro para vaciarse. Ignorar este reflejo de forma repetida y aguantar las ganas de orinar puede causar problemas en el sistema urinario, según explica la Clínica Mayo.

Riesgo de infecciones urinarias

Aguantarse mucho tiempo favorece la proliferación de bacterias en la vejiga. La National Library of Medicine (NIH) advierte que esto aumenta la posibilidad de sufrir una infección urinaria, cuyos síntomas incluyen dolor al orinar, fiebre y urgencia constante.

LEA MÁS: ¿Orinar sentado o de pie? Esto dice la ciencia sobre la salud y la higiene

Daño en la vejiga y dolor abdominal

La presión excesiva sobre la vejiga puede causar dolor abdominal o pélvico. Además, si el hábito se repite, los músculos de la vejiga pueden debilitarse, dificultando el vaciado completo. Esto puede generar retención crónica de orina y complicaciones posteriores, según la Cleveland Clinic.

Formación de cálculos y riesgo renal

No hacerle caso al cuerpo e ir a orinar provoca grandes problemas

La orina retenida durante mucho tiempo puede facilitar la aparición de cálculos urinarios, pequeños depósitos de minerales que causan dolor intenso. En casos graves, la presión constante también puede llegar a afectar los riñones, incrementando el riesgo de infecciones o daño renal.

LEA MÁS: ¿Por qué el estrés puede causar dolor físico real? Esto dice la ciencia

Incontinencia urinaria

Contrario a lo que muchos creen, aguantar la orina con frecuencia no fortalece el control, sino que puede causar lo opuesto. El estiramiento excesivo de la vejiga puede derivar en incontinencia urinaria, con pérdidas involuntarias de orina.

Aguantar las ganas de orinar ocasionalmente no representa un gran problema, pero hacerlo de manera frecuente sí puede traer consecuencias graves para la salud.