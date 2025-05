¿Qué proyectos dejará avanzados Rodrigo Chaves al próximo gobierno?

El presidente Rodrigo Chaves celebró con bombos y platillos, durante su rendición de cuentas el pasado lunes 5 de mayo, una serie de proyectos que, si bien él ayudó a finalizar, en realidad eran herencia de administraciones pasadas.

Rodrigo Chaves tiene la tendencia a celebrar como suyos, proyectos que le han heredado otros gobiernos, pero, genera dudas sobre qué va a dejar él para el futuro. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y es que, la tradición --y el sentido común--, dictan que el gobierno de turno deja proyectos, ya sean de infraestructura, leyes y demás, avanzados para que la siguiente administración, ya sea afín o no, tenga un punto desde el cual comenzar.

En el caso del gobierno actual, heredaron proyectos como Circunvalación Norte, la Torre de la Esperanza, la ruta Taras-La Lima y demás. Lo mismo sucede con todas las administraciones pasadas.

El problema, es que estamos a menos de un año para que el presidente Chaves tenga que ceder el despacho presidencial y aún quedan muchas dudas sobre qué proyectos va a dejar él para el próximo gobierno.

Perdidos

Hay algunos casos que ya son causas perdidas.

Por ejemplo, la promesa de llevar a cabo la Ciudad Gobierno, se quedó en humo. Este proyecto, que nace durante el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) a través de estudios de factibilidad, fue retomado por Rodrigo Chaves.

Así estaba diseñada la Ciudad Gobierno. Foto: Archivo. (MIVAH/BCIE)

Y si bien, desde el 28 de marzo de 2023, se aprobó un préstamo de $450 millones, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Marta Esquivel, ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán), confirmó, en febrero de este 2025, que el proyecto está estancado.

Esto viene, luego de que la Contraloría General de la República (CGR), dijera que era ilegal desarrollar la Ciudad Gobierno, sin antes lanzarla a concurso público, como el gobierno tenía planeado.

Otro proyecto que pareciera no avanzar es la marina y terminal de cruceros en Limón.

A modo de resumen, este proyecto lo que propone es agarrar la Terminal Hernán Garrón, al norte de Limón, para convertirla en un complejo turístico que incluya una terminal para dos cruceros y una marina con capacidad para 120 yates.

La Terminal de cruceros y marina en Limón es uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años. Foto: Archivo.

No obstante, este proyecto también está estancado, por que el gobierno insiste en llevarlo a cabo a través de una “alianza estratégica” con desarrolladores privados, a pesar de que todos los estudios técnicos para realizarloo a través de licitación pública están listos.

En este caso, la CGR también le jaló el aire al gobierno y les dijo que no pueden usar alianzas estratégicas para contratar obras públicas, ya que eso requeriría una ley específica.

Según confirmó a Doble Check, Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, hacer la marina a través de una concesión pública, “nunca fue una opción”.

A tiempo

Ahora, hay que ser justos y aclarar que hay algunos proyectos que, con un poco de esfuerzo y diálogo, aún pueden quedar avanzados.

Por ejemplo, el nuevo Hospital de Cartago.

Por años, los brumosos han esperado con ansias su nuevo hospital y, si bien en los últimos meses se ha pegado, aún está a tiempo de quedar bastante avanzado.

El terreno del próximo Hospital de Cartago sigue a la espera de las construcciones. (archivo/Archivo)

Hay que recordar que, tras la salida de la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V., en setiembre del 2024, alegando que había problemas con el terreno y fluctuaciones en el tipo de cambio, se abrió la licitación nuevamente.

Ahora, el pasado 18 de marzo, se readjudicó el proyecto a la empresa Van der Laat y Jiménez y, si no aparecen más piedras en el camino, en teoría serían seis meses de diseño y dos años y medio de construcción.

Otro proyecto que todo apunta va a quedar avanzado, es el del Tren Rápido de Pasajeros.

Si bien el gobierno actual descartó utilizar la base que Carlos Alvarado le dejó para este tren, que hubiera conectado Cartago, San José, Heredia y Alajuela a través de un sistema de líneas elevadas; Chaves anunció que no tiraría todo a la basura.

Aún hay tiempo para que el tren rápido de pasajeros sea una realidad en Costa Rica.

En julio del 2022 se reveló que Chaves usaría el crédito de $550 millones que se obtuvo a través del BCIE para construir la línea 1 entre Paraíso de Cartago y San José.

No obstante, para diciembre del 2024, el INCOFER dio a conocer que los estudios de factibilidad para este tren, que se debían entregar en noviembre de ese mismo año, estaban atrasados.

Lo más reciente es que, el pasado 27 de abril, el Incofer adelantó que tienen planeado presentar, a más tardar en setiembre, un proyecto de ley para que se apruebe un préstamo por $250 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para darle el banderazo verde al proyecto.

Contraproducente

Ahora, la pregunta del millón es: ¿por qué no está tan claro si este gobierno va a dejar proyectos listos o avanzados? Según el politólogo, Gustavo Araya, la respuesta tiene dos aristas.

La primera, tiene que ver con la excusa de que entes como la Contraloría o los diputados no los dejan trabajar.

Rodrigo Chaves rindió cuentas ante los diputados y, en más de una ocasión, se escudó en excusas sobre por qué no avanzan sus proyectos. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Pasan diciendo que no pueden hacer cosas porque el sistema no funciona, entonces eso se vuelve imperativo para ellos, porque justifica que no pueden hacer nada.

“Si hacen un gran proyecto, una carretera, un acuerdo, lo que sea, se les cae la narrativa porque queda demostrado que sí pueden hacer cosas. Por esa razón, tienen la necesidad de no hacer o hacerlo mal”, aseguró Araya.

La segunda, es que les permite intentar amarrar un eventual próximo gobierno.

“¿Por qué no hacen nada? Porque eso les permite perpetuarse en el poder. Si no hacen nada, pueden volver a acudir a la población a decirle: déme más poder para poder hacer algo, déme más diputados y ahí sí vamos a poder hacer cosas.

“Pero claro, lo que les interesa no es hacer cosas, es llegar con más poder para repetir la misma fórmula (...) Dejarle a otra administración proyectos, significa que son ellos (el próximo gobierno) quienes los van a terminar”, concluyó.