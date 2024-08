¿Qué puede hacer si le rebajaron sin razón dinero de su cuenta del BCR?

Una clienta del Banco de Costa Rica está molesta porque asegura que le rebajaron 120 mil colones de su cuenta, sin razón aparente. Foto ilustrativa.

Una clienta del Banco de Costa Rica (BCR) tendrá que hacer de tripas chorizo con sus ahorros, pues el dinero que tenía en su cuenta y con el que pretendía ayudar a su mamá le fue rebajado, sin razón aparente.

Esta muchacha, quien pidió no ser identificada vio la nota que este medio publicó el sábado anterior. En el artículo relatamos el caso de Manuel Herrera, un joven a quien el BCR le hizo a mediados de la semana pasada varios rebajos de unas compras que hizo el año pasado, mientras estaba en el extranjero.

La clienta, vecina de Tibás, amaneció el sábado pasado sin 120 mil colones en su cuenta. La mujer da servicios de publicidad a un instituto y usaba su cuenta de ahorros del BCR para hacer los pagos de publicidad en redes sociales y precisamente, el dinero que le rebajaron pertenece a unos pagos de pauta hechos en abril del 2023. Eran cuatro pagos de 30 mil cada uno, según los comprobantes que nos facilitó.

De inmediato, llamó a la central telefónica del banco, buscando una explicación y en la llamada duró más de una hora y le respondieron que se estaban haciendo rebajos correspondientes a pagos del año pasado.

LEA MÁS: Cliente del BCR amaneció con menos plata en su cuenta y la respuesta del banco le parará los pelos

“Por dicha tengo los comprobantes del año pasado, en donde hice los pagos y me salieron como aprobados y ese mismo día revisé la cuenta y ya no estaba el dinero, porque ya se habían aplicado los pagos”, afirmó.

Esta vecina de Tibás está molesta por la poca respuesta que le dieron en el banco y porque además, desde la semana pasada, esa plata tenía un uso específico.

“Mi mamá está internada por una infección, en teoría en estos días le dan la salida, pero tendría que ir al hospital durante cinco días a aplicarse un antibiótico. Con ese dinero pensaba ayudar a costear el transporte, porque mi tía la va acompañar, pero me molesta el no tener el dinero que he ahorrado y que se rebaje así de la nada.

“Tengo ocho años de trabajar con publicidad en redes y nunca me había pasado eso, apenas hago el pago se rebaja de la cuenta y listo, pero es la primera vez que me lo rebajan doble”, añadió.

La Teja dio a conocer el caso de un joven la semana anterior. Foto ilustrativa.

¿Qué se puede hacer?

Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero (OFC) fue claro: para hacer un pago con tarjeta de débito, la tarjeta debe tener dinero en la cuenta y explicó lo que pudo haber sucedido con estas personas que fueron afectadas la semana anterior.

“Es importante que el cliente siempre tenga noción de lo que paga, estar muy pendientes de los movimientos de su cuenta. Lo primero que tiene que hacer es ir al banco en el que tiene la cuenta y presentar la queja.

“Por otro lado, en el país existe un reglamento de tarjetas de pago, que rige cómo funcionan las entidades que le dan tarjetas a sus clientes y si el banco no le resuelve puede acudir al Banco Central, presenta el reclamo y ellos se pondrán detrás de la institución para que hagan la devolución del dinero” afirmó.

El abogado también dio una serie de bolados, para que el cliente no se vaya en todas, a la hora de que le hacen rebajos en su cuenta.

“Siempre que haga un pago revise de inmediato, mientras pueda, el estado de cuenta. Creo que ahora muchas personas pueden ingresar a las cuentas mediante sus teléfonos o computadoras.

“También debe tener pruebas, por ejemplo, si usted fue a un comercio y no le pasó la tarjeta la primera vez tome una foto, para que, en caso de que le cobren doble esa compra pueda comprobar que hubo un error en la entidad. Siempre es importante ir primero al banco o entidad en donde usted tiene la tarjeta, porque debe cumplir el procedimiento correspondiente”, agregó.

LEA MÁS: Esto respondió el BCR por denuncia de cliente al que le amaneció menos plata en su cuenta

Solano destacó que todas las entidades tienen la obligación de informar, casi de inmediato, cuando usted hace un pago o le depositan un dinero.

“El reglamento de sistemas de tarjetas de pago, en su artículo 17, establece que los emisores de tarjetas deben notificar, en menos de un minuto al cliente, cuando se hace una transacción. Esa notificación le puede llegar por correo electrónico o por teléfono celular, de acuerdo al medio que dio el cliente.

“En la notificación deben incluirse los siguientes datos: nombre del afiliado o nombre del cajero automático; ciudad; país; fecha; hora; marca de la tarjeta y número de la tarjeta (enmascarada, últimos 4 dígitos); número de autorización; número de referencia; moneda y monto; en el orden antes detallado; así como número de teléfono y correo electrónico donde el cliente pueda comunicarse para consultas sobre la transacción de pago realizada”, afirmó.

Este lunes enviamos nuevamente unas consultas al BCR, para pedir aclarar una serie de detalles sobre esta problemática, sin embargo, al cierre de la nota no habían respondido.