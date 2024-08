¿Qué se siente pegarse la lotería? Ganador de ¢200 millones nos cuenta su historia

¿Qué haría si me pego el Gordo? Esa pregunta todos nos la hemos hecho aunque sea una vez, pero son muy pocos los que realmente la pueden responder.

La Teja compartió con uno de esos afortunados, Esteban Cordero en su restaurante, Don Luis, en el cual invirtió todo el premio ganado, por eso nos asegura que no le da miedo hablar de que se ganó ¢200 millones.

“No tengo ni un cinco en la cuenta, todo está invertido en el restaurante. Tengo que trabajar de sol a sol como cualquiera para pagar los recibos”, explica.

Esteban nos contó cómo es ganarse cómo es pegarse ₡200 millones con el Gordo Navideño. (Marvin Caravaca)

Muy amablemente, el herediano, quien fue criado en el distrito Río Azul del cantón La Unión, nos contó la historia de los ¢200 millones ganados con el Gordo Navideño del 2021.

“Me habían despedido de un trabajo y con las prestaciones logré pagar casi todas las deudas, me sobraron 20 mil colones y los escondí al fondo de la billetera para ni tocarlos. El día que entraba al nuevo trabajo iba caminando y vi un vendedor de lotería en silla de ruedas, pero seguí caminando.

“Pensé que a ese chancero sí era bueno comprarle lotería y me devolví, le pedí cinco pedacitos de la navideña. Siempre juego lotería, pero no soy de pedir números, toda la vida creí que para pegar cualquier número es bueno, así que le pedí al chancero cinco números cualquiera”, recordó el ganador.

Tuvo tan buena suerte este pulseador que el chancero le dio el número 19 con la serie 613, justa la combinación del premio mayor del Gordo del 2021.

“Recuerdo que ese domingo fui al trabajo y le dije a los compañeros la broma que todo el mundo hace, que hasta ese día trabajaba porque me iba a pegar el mayor. Como me aprendí el número y la serie se los dije a los compañeros.

“Como a las 8 y media de la noche una compañera venezolana comenzó a pegar gritos y brincos y se acercó con el celular y me dijo: ‘vea, el número y la serie que usted dijo’. A partir de ahí quedé demasiado inquieto. Uno no cree, la mente le juega bromas, pensaba que si me había equivocado con la serie, que si era otro número. No tuve paz hasta que llegué a la casa”, recordó.

Cuando llegó a la casa y comprobó que sí había pegado ¢200 millones se impactó demasiado.

“Ese día entendí que una persona sí se puede morir del corazón cuando pega millones. No sé cómo explicarlo, pero se siente un impacto grandísimo”, advirtió.

Habló con los papás y les contó, pero se quedó impactado varias horas.

Chef se pegó ₡200 millones en la lotería y los invirtió en el sueño de su vida

“Esa noche no dormí nada, era imposible, uno entra como en un sueño, como que no cree lo que está viviendo, no entiende lo que acaba de pasar”, reconoció.

-¿Imagino que estaba de primerito en la Junta de Protección Social?

“No. Nada. Al otro día seguía impactado y así estuve hasta que el miércoles, tres días después, sí me fui a una agencia del Banco de Costa Rica y lo cambié. Tenía mucho temor de que me dijeran que nada que ver, que no había pegado nada. Por dicha todo fue verdad”, comenta.

El chef se puso un restaurante y también se compró este carrito que toda la vida quiso. (Marvin Caravaca)

Con el premio no se volvió loco. Compartió con sus papás un poco, cambió el carrito sin abusar porque no sacó uno de agencia sino uno que siempre quiso, pero no carísimo. Durante un año no trabajó y después tomó una gran decisión: emprender.

Compró un terreno en San Isidro de Heredia y se puso un restaurante, Don Luis, ahí se le fue toda la platica del premio, algo que de lo que no se arrepiente porque ahora es un chef que trabaja para él, da trabajo a otras personas y tiene un gran motivo en la vida para echar pa’lante.