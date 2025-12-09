¿Quién causa tanta alegría? Así resuena la Purísima entre los nicagüenses que viven en Costa Rica

Para miles de nicaragüenses que viven en Costa Rica, diciembre cobra sentido con La Purísima, la celebración religiosa más grande de Nicaragua, y una de las expresiones culturales más queridas por quienes crecieron bajo el grito: “¿Quién causa tanta alegría?” “¡La Concepción de María!”

Roberto Navas nació en Juigalpa, Chontales, Nicaragua, pero desde hace nueve años se vino para Costa Rica.

Roberto Navas vive al máximo la celebración de La Purísima en Costa Rica. (Cortesía)

Cada diciembre él celebra a La Purísima como si estuviera en su tierra y este año lo está haciendo en la comunidad de Los Anonos, en Escazú, ya que ahí viven bastantes nicaragüenses.

“La comunidad de Los Anonos canta y reza con mucha devoción a la Inmaculada Concepción de María. Me llena de nostalgia y muchos sentimientos ver cómo en cada casa las familias nos reciben con amor, con ese calor de hogar, con ese calor cristiano.

LEA MÁS: Nicaragüense que aprendió a hacer cajetas viendo videos de YouTube ahora tiene un negocio y va por más

“He visto que preparan sus altares y cuando los veo siento como si estuviera en mi propia patria, acompañando la novena y esperando el gran día, que es donde todos los nicaragüenses gritamos ‘¿quién causa tanta alegría?’, ‘la Concepción de María’”, comentó Roberto.

Decenas de personas se reunieron en Los Anonos para rezar la novena a la Inmaculada Concepción de María. (Cortesía)

Comparten platillos típicos nicaragüenses

El joven dice que durante la novena a La Purísima la comunidad ha compartido comidas nicaragüenses riquísimas como nacatamales, chicha, arroz con pollo, panita con dulce.

“Para celebrar la Concepción de María no hay fronteras, lo sé porque esta comunidad me ha abrazado con mucho amor. Si pudiera describir en una palabra lo que es vivido hasta hoy, sería gratitud hacia la comunidad.

LEA MÁS: De TikToker viral a empresaria: Tica-Nica estrena show que montó por dos años

“Para nosotros La Purísima significa Madre llena de gracia y acudimos a ella para que interceda por nosotros los nicaragüenses que salimos de nuestro país”, añadió Roberto.

El padre Joel Levi, sacerdote de la comunidad de Los Anonos, explica que esta devoción es tan profunda que los migrantes que viven ahí la han reconstruido aquí casi tal cual se vive allá.

Las familias hicieron hermosos altares para celebrar a la Virge María. (Cortesía)

“Es una fiesta que une. Yo he visto cómo costarricenses y nicaragüenses se juntan para celebrar. Esto toca el corazón de cada nicaragüense, sea católico o no”, aseguró el cura.

LEA MÁS: Boxeador nicaragüense llegó a Costa Rica para cumplir sueño de ser campeón mundial

¿Qué es La Purísima y por qué es tan importante para Nicaragua?

La Purísima es la manera cariñosa en que los nicaragüenses llaman a la Inmaculada Concepción, su patrona nacional, celebrada el 8 de diciembre; sin embargo, la celebración principal se da la víspera; es decir, el 7 de diciembre por la noche.

La fiesta dura nueve días e incluye novena con rosarios y cantos; altares dedicados a la Virgen en cada casa que se visita, procesiones con la imagen de La Purísima, gritería, la noche del 7 de diciembre, además de comidas típicas, dulces, frutas, tamales, vigorón y más.

La imagen de La Purísima visitó varios lugares de Los Anonos. (Cortesía)

“Es una fiesta muy familiar. En cada casa preparan comida, dulces, bolsitas. La gente más humilde es la que más da”, contó el sacerdote.

“La Purísima es un nombre muy cariñoso que recibe la Virgen María. Hace referencia a la celebración de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de Nicaragua, por eso la celebración es tan especial para ese país.

LEA MÁS: Hizo del bullying por ser nicaragüense su inspiración y la UNA lo reconoció como estudiante modelo

“La Inmaculada Concepción se refiere a la Virgen María, no a Jesucristo. Como ella iba a ser la mamá del Salvador, fue concebida sin el pecado original. Es el dogma que fue proclamado por el papa Pío Nono del 8 de diciembre de 1854″, explicó el cura.

La comunidad se apuntó a la celebración durante toda la novena. (Cortesía)

La Gritería: el grito que une a un país… y ahora también a barrios ticos

El padre Joel explica que la víspera del 8 de diciembre, conocida como La Gritería, es el momento más esperado.

En Los Anonos, durante la novena, la comunidad hace lo mismo que en Nicaragua: la gente sale con candelas y farolitos, se canta a la Virgen mientras se mueve la imagen de casa en casa. Los dueños de las viviendas reparten frutas, dulces y bocadillos y luego hacen una misa.

Pero el domingo, vísperas de la fiesta, a cada rato se escuchaba el grito: “¿Quién causa tanta alegría?” “¡La Concepción de María!”.

LEA MÁS: Nicaragüense estaba por rendirse, pero papel que encontró en la calle lo cambió todo

Una tradición que fortalece la comunidad en Costa Rica

El sacerdote destaca algo muy importante: la celebración ha unido a la comunidad sin importar la nacionalidad ni la religión, ya que hasta personas que no son católicas se apuntan a la celebración de La Purísima.

La celebración de La Purísima transportó a muchos nicaragüenses a su tierra natal. (Cortesía)

“La novena ha unido muchísimo a la comunidad. Yo he visto cómo todos se ayudan, sacan sillas, cocinan juntos. Eso es lo más bonito”, dijo el religioso.

El sacerdote comentó que la culminación de la celebración fue en grande. El viernes, el sábado y el domingo, los últimos días de la novena, se reunieron en la filial de Los Anonos. A las 5:30 empezaron las actividades y luego terminaban con la santa misa.

El domingo, con la gritería, fue una enorme fiesta. El padre contó que ese día comieron chancho con yuca, un platillo nicaragüense muy parecido al vigorón.