Rachel Camacho, abuelita fitness y emprendedora, todo un ejemplo de superación

Rachel Camacho es una abuelita fitness que se ha convertido en un símbolo de fuerza y emprendimiento, esta dama de hierro desafía los obstáculos y redefine el éxito a los 43 años. Ella es un ejemplo de lo que significa ser mujer, en el Día Internacional de la Mujer.

Rachel Camacho no se queda plantada ante las adversidades. (Cortesía )

Rachel es una hermosa mujer fitness, que realiza diversas actividades que la empoderan y que buscó su propio emprendimiento ante la falta de trabajo para buscar ayudar a sus tres hijos y dos nietos.

Camacho trabajó once años en Metalmecánica de Precisión, una profesión que ejecutan más los hombres, pero lo aprendió muy bien y ahora lo estudia.

Pero ante la falta de oportunidad, tiene un emprendimiento que se llama La Casita del Helado, y además vende comidas para eventos especiales. Ella ofrece sus productos por el Facebook, donde aparece como Rachel Camacho.

Rachel Camacho, abuelita fitness, emprendedora, (Cortesía )

Pese a las duras circunstancias, Rachel no se intimida con nada y realiza otras actividades que no le generan una remuneración, sino que las hace por el simple espíritu de sentirse libre y empoderada. Por ejemplo, hacer ejercicio, cuidar a una adulta mayor, estudiar y mucho más.

“Me levanto a las 4:30 de la mañana, voy al gimnasio de 6 a 8 de la mañana y entro a cuidar a la señora de 9 a.m., hasta las 12 mediodía. Llego a casa, recojo a mi nieto de la escuela, lo cuido y empiezo a trabajar en la casa, a hacer helados o lo que me encarguen de comidas. Mi pasión es la cocina”.

“Me acuesto a las 9 de la noche y al final del día le doy gracias a Dios por tener salud y fuerzas”, así resumió Camacho la rutina de un día suyo.

La mujer es vecina de La Aurora de Heredia y para ella la disciplina y las ganas de salir adelante, sin esperar nada, son el secreto para prosperar y dignificar el papel de la mujer en la sociedad.

Ella dice que el día Internacional de la Mujer conmemora el esfuerzo y la valentía de la mujer y representa todo lo que pueden lograr.

“Para mí, las mujeres somos muy capaces y podemos lograr cualquier cosa, somos bastante valientes a pesar de todo lo que pasamos”.

Rachel Camacho se mantiene en forma yendo al gimnasio. (Cortesía )

“Formalmente no trabajo hace cuatro años (de empresas de Metalmecánica de Precisión), me despidieron por temporada baja y me ha costado encontrar trabajo ya que ponen de excusas la edad o que no hay vacantes”.

Lo más importante para Rachel es que las mujeres no pueden quedarse sentadas esperando a que alguien las ayude, tienen que salir adelante solas.

Rachel Camacho es una mujer emprendedora. (Cortesía )

“De consejo les diría a las mujeres que luchen, que trabajen, no hay cosa más satisfactoria que obtener logros después de mucho esfuerzo. En la vida no todo es fácil ni regalado, tampoco se obtiene éxito, dinero, amor en esta vida, sin el proceso”, dijo.

Rachel Camacho, un testimonio vivo de la fuerza y la determinación femenina en el Día Internacional de la Mujer. Su historia inspira y motiva a todas las mujeres a perseguir sus sueños y superar los obstáculos.