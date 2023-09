Ramonense que ganó premio con La Teja le dará un gran regalo a amigo que lo necesita

“Le voy a decir una cosa, compro La Teja desde que nació, pero nunca había activado. El sábado pasado leí que un señor ganó ya cuatro veces entonces me dije que yo estaba desperdiciando la suerte. Activé el domingo en la mañana y en la tarde me llamaron. Además de un fiel lector ya se ganaron un fiel activador, ahora no dejaré de probar suerte es que es bien bonito ganar”.

Don Luis Lobo, vecino de San Ramón de Alajuela, fue el feliz ganador de la tarjeta de regalo de 200 dólares en Ópticas y Centro Médico Münkel que regalamos el pasado domingo 10 de setiembre.

Don Luis es vecino de San Ramón de Alajuela. (Cortesía)

“El jueves pasado andaba caminando con un gran amigo y me dijo que estaba fatal de la vista, pero que no tenía dinero para nuevos anteojos. Hoy (lunes 11 de setiembre) cuando fuimos a caminar le dije que se había salvado porque le saldrían regalados los nuevos anteojos. Hace poco me hice unos nuevos por eso ahora le toca a él y vamos a ir a la sucursal de Münkel en Grecia”, agregó el suertudo.

A pesar de ser de Alajuela es un moradazo por los cuatro costados. Le preguntamos si era liguista y nos recordó lo que dijo una vez un sacerdote al final de una misa cuando le preguntaron si era liguista: “primero me hago evangélico”, comentó muerto de risa aquel capítulo del curita y así nos confirmó su afición por los colores morado y blanco.

“Vea la foto que mandé sosteniendo el periódico, estoy que no quepo de la felicidad porque en la portada esta Ariel celebrando sus 100 goles”, explicó.