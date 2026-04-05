¿Realizará la Junta de Protección Social sorteo de Lotería este domingo? Esto es lo que tiene que saber

Si estaba esperando probar suerte, tome nota: no habrá sorteo de Lotería Nacional este domingo, ya que la Junta de Protección Social suspendió todos los juegos durante la Semana Santa.

Cancelación por tradición

La Junta de Protección Social suspendió todos los sorteos de la semana por motivo de la Semana Santa. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Como ocurre cada año, la institución decidió cancelar los sorteos de toda la semana, lo que incluye los dos sorteos de chances y también el de Lotería Nacional correspondiente a este domingo.

La medida responde a la tradición de la Semana Mayor, en la que se detienen este tipo de actividades.

Ventas continuaron en la calle

A pesar de la suspensión, durante los últimos días se observó la venta de lotería en distintos puntos, lo que generó dudas entre los compradores.

LEA MÁS: Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo de este domingo 29 de marzo

Sin embargo, esos billetes no participarán en sorteo este fin de semana debido a la cancelación oficial.

¿Cuándo vuelven los sorteos?

Las personas que acostumbran participar deberán esperar hasta el martes 7 de abril, fecha en la que se reanuda el sorteo de chances, billetes que han estado circulando toda la semana.

A partir de ese momento, la programación de la Junta retomará su curso habitual.

Nota realizada con ayuda de IA