Reaparece Joselyn Chacón, exministra de Salud, pero de una forma que nadie esperaba

El nombre de Joselyn Chacón, exministra de Salud, reapareció en el ámbito público, pero de la forma en la que nadie esperaba.

Luego de que Chacón era incondicional con el presidente Rodrigo Chaves, ahora parece que se cambió de bando y le juega en contra. Fue el propio mandatario el que habló de ella.

El presidente afirmó en conferencia de prensa que su exjefa de campaña es una de las personas que interviene en los supuestos y polémicos audios de Luis Amador, exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), divulgados por una televisora.

Joselyn Chacón reapareció de una manera inesperada. (Rafael Pacheco)

“Los audios son posteriores al despido (ocurrido en marzo pasado), me parece, y deben ser posteriores porque es una conversación con doña Joselyn Chacón y otro señor que no conozco su voz, hablando de un partido político y de sus conversaciones con el PUSC; yo no sabía de esos audios”, manifestó Chaves.

En una de las grabaciones se escucha la voz de una mujer y supuestamente sería Chacón. Ella pregunta a Amador cómo avanza su idea para presentar un proyecto de referéndum antes de que lo hiciera el presidente, y de esta forma afectar su popularidad.

El exministro le responde que envió una propuesta al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a través de una intermediaria. “¿Y será que sí, que lo hace?”, le preguntó la mujer. Amador dijo que no tuvo respuesta de Arias.

Finalmente, la voz que pareciera ser de la exministra dijo que no debían “darle mucho chance”, ya que “entre más esté el jaguar y el referéndum, más alta está su imagen (la de Chaves)”.

Rodrigo Chaves cree que Luis Amador habría incluido a la exministra Joselyn Chacón como parte de su proyecto político.

Rodrigo Chaves fue quien mencionó a la exministra de Salud. (Rafael Pacheco)

Rodrigo Chaves dice que Luis Amador “es un hipócrita”

Luis Amador envió desde Canadá un mensaje en el que dice que no reconoce la legitimidad de los audios divulgados por Trivisión.

Al respecto, Chaves dijo que Amador “es un hipócrita” por decir que la grabación publicada por Trivisión está fuera de contexto y negar la legitimidad de los audios dos días después de “salir huyendo” del país. Para el mandatario, el exministro no puede negar que esa es su voz.

El nombre de Joselyn se menciona en otro de los audios divulgados, aunque estos no detallan si se trata de la exministra de Salud.

“Ahí me dijo Joselyn el tema de Castaing, el tema para traer gente de seguridad, verdad; Joselyn me dijo que lo contactara, pero hasta qué punto es importante contactar gente porque se darían cuenta que Joselyn, vos, yo y Allan estamos juntos trabajando”, dice el hombre en el audio.

“Lo pensamos con cuidado antes de entrarle, para ver el mejor momento”, habría contestado Amador.

El otro hombre replicó: “Sí, porque no sé Joselyn cuál es la estrategia que está utilizando para meter así gente desde ya, porque prácticamente meter a otra persona da pie a que todo mundo se de cuenta de que yo estoy con vos; hasta qué punto es importante saber que yo estoy con vos, o mantenerlo muy secreto”.

Chaves presume que Amador y Chacón están trabajando en el mismo proyecto político. (Archivo)

Ya la exministra había dado señales de que no estaba muy contenta que digamos con Chaves.

“Muchos juraron ser de una sola pieza y hoy más que nunca me siento engañada y viendo un vehículo donde se subieron personas peligrosas.

“Costa Rica, perdón, esto jamás se nos dijo cuando apoyamos hacer un cambio real. Decepción total de tantas personas que se suponían eran una luz para el país. Hoy termina de morir la fe por muchos que se enamoraron del poder y tanto que criticaron a otros partidos y las prácticas utilizadas fueron peores que sus peores adversarios”, publico Chacón en su cuenta de Facebook luego de que se llevara a cabo la Asamblea Nacional de la agrupación Aquí Costa Rica Manda, partido que Chaves usaría para las próximas elecciones, pero que al final no prosperó.

La Teja intentó conversar con Chacón, para ver qué opina de lo que dice Chaves y si realmente la voz de sale en el audio es de ella, pero no nos contestó la llamada que le hicimos.