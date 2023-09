Reconocido escritor y periodista visitó nuestro país y habló maravillas de Costa Rica

Un escritor, periodista y conductor de televisión de origen peruano, visitó Costa Rica recientemente y quedó impresionado.

Se trata de Jaime Bayly, quien vino con motivo de la Feria del Libro a promocionar su más reciente creación “Los Genios”.

Jaime Bayly es un rostro muy conocido en Perú y que vendrá a la feria por primera vez. Foto: GDA

Jaime publicó un video en TikTok en el que contó por qué nuestro país le llamó tanto la atención

“Vengo llegando de San José, Costa Rica, años que no visitaba esa ciudad tan noble, tan querendona. Fui a la Feria del Libro, me trataron de maravillas.

“Costa Rica es, quiero decirlo, hay que decirlo con naturalidad pero también hay que decirlo con admiración, la democracia más antigua de América Latina. En Costa Rica hubo una guerra civil a principio del año 48 del siglo pasado, que duró unas semanas apenas, entre marzo y abril del 48, terminada esa guerra civil el presidente Pepe Figueres tomó una decisión absolutamente visionaria y genial: disolvió las fuerzas militares desde el año 49 y gracias a eso Costa Rica no ha tenido, desde entonces y hasta hoy, ni un solo golpe militar.

“Costa Rica es una democracia longeva, admirable, los ticos creen que eso es lo normal, no, no es normal, fíjense ahí nomás en el vecindario, entonces cuiden su democracia, ustedes son una democracia desde el año 1948, hay muy pocos países de América Latina que pueden decir eso. Costa Rica tiene una Constitución que se escribió en 1949 y desde entonces no la han cambiado, nosotros en América Latina estamos acostumbrados que nos cambien de Constitución como cambiar de calzoncillo, esto lo digo con verdadero respeto, aprecio y admiración a los costarricenses que han construido un país de éxito”, manifestó el peruano.

Jaime destacó que los costarricenses no pasan pensado en que deben irse a vivir a Nicaragua, Panamá, a Honduras o al Salvador porque se sienten a gusto en su tierra y hasta dijo que espera volver pronto pero ahora con su familia.