Mujer tardó ocho años con dolores similares a los de un parto sin saber que tenía

Jessica Calvo Flores pasó ocho años sin tener claro cuál era la enfermedad que le causaba dolores similares a los de un parto todos los meses.

Desde que le vino la primera menstruación el dolor se hizo parte de su vida porque cada período sentía unos cólicos tremendos que le impedían llevar una vida normal.

Jessica Calvo Flores habla sobre el calvario que vivió por la endometriosis. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jessica Calvo)

Desde muy jovencita le dijeron que era normal que cuando le bajaba la regla sintiera dolor, por lo que pensó que sus terribles episodios de cólicos podían deberse a otro tipo de enfermedad, ya que no veía a las mujeres que la rodeaban se quejaran tanto de dolor cuando estaban con la menstruación.

“Pensé que lo que tenía era un problema gastrointestinal tuve muchas consultas con médicos, tardé ocho años en ser diagnosticada con lo que realmente tenía. Se me había hecho un endometrioma (una especie de quiste ovárico) y me explotó, entonces tuvieron que hacerme una cirugía de emergencia.

LEA MÁS: Nogui Acosta dejó a los diputados con la boca abierta al hablar del marchamo

“Después de eso fue algo muy difícil porque yo todavía no entendía bien qué era lo que tenía, pagué una consulta privada y hasta ese momento me dijeron que lo que tenía era endometriosis”, relató la paciente.

Jessica dice que el diagnóstico la dejó con mucha dudas porque no sabía qué esperar de su enfermedad y ya había sufrido mucho durante su vida a causa de ese mal.

Desde su primera menstruación Jessica empezó a sentir mucho dolor. Foto: Archivo.

Dolores de parto

La paciente recuerda que durante toda su juventud pasó con dolor porque los cólicos empezaban una semana antes de que le bajara el periodo, se mantenían mientras estaba con la regla que le duraba unos nueve días y luego se mantenían una semana más cuando ya se le iba la menstruación.

“Pero no solo eran los cólicos, me daban diarreas, dolores de espalda, las piernas, calambres, y en ocasiones no podía ni ir al colegio de lo mal que me sentía. Me decían que era normal que me doliera cuando estaba con la menstruación y que probablemente yo era un poco delicada para aguantar dolor, pero no, no es normal que a uno le duela cuando le viene la regla.

LEA MÁS: Canciller Arnoldo André Tinoco se negó a responder lo que todo el mundo quería saber

“Al tiempo empecé a buscar ayuda porque me preocupaba tener periodos tan largos, tan fuertes y claro, dolorosos, yo pensaba que no podía ser que un proceso natural del cuerpo doliera tanto”, aseguró.

Jessica confirmó que los dolores que ella sentía mes a mes no eran normales cuando tuvo a su hijo porque los dolores de parto eran prácticamente iguales a los que había experimentados siempre.

La encuesta pretende tener datos certeros sobre las pacientes con endometriosis que hay en Costa Rica. Foto: Archivo.

“Cuando fui a tener a mi hijo sabía que sería algo duro porque todo el mundo me había dicho que era algo trágico, que los dolores de parto eran demasiado fuertes, pero cuando me tocó a mí la verdad vi que eran iguales a los que siempre tenía y yo me decía: ‘qué extraño, siento que me va a venir la menstruación’, entonces comprendí que los dolores de las mujeres con endometriosis se comparan con los de parto”, manifestó.

LEA MÁS: ¿Cómo le suena jugarle ¢200 a un número y tener la oportunidad de ganar ¢400 mil?

Gran proyecto

A raíz de su experiencia la luchadora empezó a informarse y capacitarse sobre la endometriosis y se dio cuenta de que esta enfermedad tan difícil de diagnosticar, es mucho más común de lo que se piensa. Hay estudios que revelan que la padecen dos de cada diez mujeres, pero muchas no lo saben.

En un intento por ir más allá y ayudar a otras pacientes con esta enfermedad, Jessica fundó la Asociación Costarricense de Ayuda a Pacientes con Endometriosis y este miércoles empezarán con una labor de recolección de datos que se llevará a cabo en todo el país.

“Tras la pandemia, muchas mujeres quedaron sin atención por esta enfermedad, ya que no se consideró de urgencia, entonces se retrasaron los diagnósticos o la medicación. Como no hay un estudio o datos reales sobre esta situación en el país, es que nos propusimos realizar este estudio”, explicó Calvo.

Jessica Calvo sabe lo que es tener endometriosis, por eso está haciendo un esfuerzo

La aplicación de esta encuesta se realizará primeramente en centros médicos del Gran Área Metropolitana, y luego se hará en Limón, Guanacaste y Puntarenas.

“La primera fase de recolección de datos nos tomará lo que resta del año y esperamos empezar en 2024 a tabular la información y preparar el respectivo informe con profesionales en estadística, ya que queremos llevar estos resultados al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social”, detalla Calvo.

La idea es que las mujeres mayores de 10 años que hayan sido diagnosticadas con endometriosis o adenomiosis, completen la encuesta a través del sitio web aendocr.com. En ese sitio web también está el calendario con las fechas de la aplicación de la encuesta presencial por provincia. Por ejemplo, la primera semana de noviembre será en Guanacaste y la última semana de ese mes, en Limón.

“Con estos datos vamos a poder conocer un aproximado de cuántos casos de endometriosis hay en el país, para así tener un control de la condición de esas mujeres, los tratamientos que toman y también podremos a ayudarlas a tener una mejor calidad de vida”.