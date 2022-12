¿Recuerda a Luno, el perro “encarcelado” en España? Le tenemos noticias

La historia de Luno, el perrito que salió de Costa Rica rumbo a España para empezar una nueva vida con su dueña y la pareja de ella, parece no terminar.

Luego de estar casi nueve meses encerrado en una perrera en Madrid a Andrea Torres le permitieron, por fin, recoger su perrito y llevárselo, pero eso sí, con la condición de que tenía que sacarlo de España para ponerlo en regla y después hacer el reingreso respectivo.

Luno, al fin, está con su dueña. Foto: Tomada de Instagram. (Instagram)

Algunas personas que han dado seguimiento al caso dicen que lo que hicieron las autoridades españolas fue deportar a Luno, pero Andrea asegura que no.

A la mujer no le quedó más remedio que irse con Luno para Ecuador, su país natal y ahora está corriendo para sacar los papeles que acrediten que el animal está sano y lo más importante, ponerle el chip obligatorio para ingresarlo a España, ya que por no tener ese chip que se armó todo el alboroto.

Andrea recibió ayuda económica para poder hacer este viaje ya que ha perdido varios trabajos a causa de todo el proceso de Luno. Ella asegura que está cansada de todo lo ocurrido y lo único que quiere es volver a España, donde vive desde hace más de dos décadas para recuperar su vida.

“Todavía la lucha no se ha terminado, tengo que regresar todavía a España. Para hacer todo esto a mí no me han dado permiso en mi trabajo, de nuevo me han echado. Lo importante es que ahora ya estoy con Luno, pero tengo que volver porque mi vida está allá en España, tengo 25 años que estar allá, yo aquí (en Ecuador) no tengo nada, tengo un techo y un plato de comida porque mi mamá me da, pero donde yo vivo es en España”, manifestó.

Larga pesadilla

La pesadilla del peludito empezó en marzo de este año. Andrea vive en España y como extrañaba a su perrito, coordinó para que estuviera con ella. Logró que le mandaran el perro a su pareja, que vivía en Nicaragua y ella viajó de Europa a Costa Rica y de aquí a Nicaragua para recogerlo.

El plan era que Andrea --su pareja-- y el can vinieran a Costa Rica y el 14 de marzo, agarraran un vuelo directo hacia España, pero al llegar al país europeo, las autoridades españolas se dieron cuenta de que a Luno no le habían puesto un chip que es requisito para que una mascota entre a ese país y desde entonces lo retuvieron.

El perrito estuvo nueve meses encerrado en una perrera. Foto: Cortesía (Instagram)

Durante todos estos meses Andrea y varias asociaciones animalistas lucharon porque que les devolvieran a Luno ya que las autoridades españolas estuvieron analizando posibilidades como la de sacrificar al perrito o devolverlo a Costa Rica, que era el país de dónde había salido hacia España, pero Andrea no tenía aquí ningún conocido que pudiera recibirlo.

Ahora solo queda esperar que ya por fin todo salga bien y Luno pueda entrar a España con todas las de la ley.